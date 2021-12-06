Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Topuk Dikeni Neden Olur?



Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?



, en sık rastlanan sağlık sorunlarından biridir. Toğuk dikeni belirtileri, özellikle çok yürüdüğünüzde ortaya çıkar ve yerinizden bile kalkmak zorlaşabilir. AYak topuklarında yaşanan şiddetli acı topuk dikeni belirtisidir. Topuk dikeni tabi ki uzman tarafından teşhis edilmelidir. Ancak geçmek bilmeyen ağrılar yaşandığındadenenebilir. Pekidir? Sizler içini bir araya getirdik.Topuk dikeninin nasıl geçtiğini açıklamaya başlamadan önce bu sorunun nedenini anlamakta fayda var. Topuk dikeninin en yaygın bilinen nedenleri şunlardır:Kas ve bağ dokuda meydana gelen zedelenmelerAyaklara, özellikle topuklara aşırı yük binmesiObezite veya fazla kilolarYanlış ayakkabı/terlik seçimi (Ortopedik olmayan ayakkabılar ve terlikler kullanmak)Yanlış egzersizler (Yanlış şekilde yapılan koşu ve zıplama hareketleri)Gün içinde uzun süre ayakta kalmakDüz tabanlı olmakYaşın ilerlemiş olmasıBel romatizması ya da şeker hastalığı gibi çeşitli hastalıklarArtık topuk dikeninin nedenini anladığımıza göre işin garip kısmından yani '?' sorusuna yanıt bulmaya devam edelim. Aşağıda topuk dikenine iyi geldiği söylenen materyalleri ve yöntemleri incelemeniz gerekiyor. Ancak başta yapmış olduğunuz uyarıyı yinelemek istiyoruz: Bu yöntemleri doktorunuza danışmadan ve rızası olmadan kullanmamalı ve asla doktorun sözlerini aşmamalısınız. Unutmayın, bazı insanlar için iyi olan sizin için kötü olabilir ve doktorunuz en iyisini bilir.Topuk dikenine çok iyi geldiği söylenen pratik çözümlerin başında buharlaşan merhem ve bal karışımı geliyor. 'Buharlaşan merhem de nedir?' derseniz onu kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Çocukken boğaz ağrılarımız olduğunda annelerimizin sürmeden edemediği, mentollü aromasıyla hepimizin hafızasında yer eden o meşhur merhemler.Konumuza dönecek olursak, 1 yemek kaşığı kadar buharlaşan merhemle 1 tatlı kaşığı balı karıştırın ve ağrılı bölgeye sürüp streç filme güzelce kapatın. Bu şekilde 1 gece uyuyup uyanın ve uyandığınızda ayağınızı güzelce temizleyin. Bu işlemi ağrı durumunuza göre 7 ila 10 gün boyunca her gece uygulayın. Ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz.Çekirdekli ve siyah kuru üzümlerinizi ve pul biberlerinizi hazırlayarak işe başlayın. Toplam 9 gün boyunca sürecek bu kürün ilk üç gününde yaklaşık 10-15 adet kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte dövüp ağrılı bölgeye koyun ve streç filme sarıp çorabınızı giyin, bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda kuru üzümleri çıkarın ve bu şekilde 3 gün kuru üzümleri ağrılı bölgeye sarın. Ardından 3 gün boyunca pul biberi havanda ezerek ayağınıza aynı şekilde uygulayın. Son 3 günlük sürede ise pul biber ve siyah çekirdekli kuru üzümü karıştırıp birlikte havanda ezin. Bu karışımı ağrılı bölgeye uygulayın. Toplam 9 günün sonunda ağrılarınızın geçtiğini fark edeceksiniz.1 adet kuru soğanı haşlayıp ezin ve oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ardından ağrılı bölgeye bu soğan püresini yayıp temiz bir poşet ya da streç filmle ayağınızı güzelce örtün, üzerine de çorabınızı giyip gece bu şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda ayağınızı sabun ve suyla güzelce yıkayıp durulayın. Bu işlemi de ağrılarınızın durumuna göre 7 ila 10 gün kadar uygulayın.Ayaklarınızı yıkayabileceğiniz genişlikte bir kova ya da leğene sıcak suyu aktarın. Suyun içine yaklaşık 1 çay bardağı kurutulmuş kekik ilave edin ve suyun ılımasını bekleyin. Su ılıyınca ayaklarınızı bu suya koyup 30-40 dakika bu şekilde bekleyin. Ağrılarınız hafifleyene dek bu işlemi tekrar edebilirsiniz.Antioksidan bakımından güçlü yiyeceklerin başında gelen limonlardan da bu süreçte destek alabilirsiniz. Ağrılı bölgeye taze taze kestiğiniz bir limon dilimi koyun ve etrafını bir bandaj, poşet ya da bezle sarıp çorabınızı giyin. Bu şekilde uyuyup sabah uyanınca limon dilimini çıkarın. Ağrılarınızın durumuna göre ortalama 7 ila 10 gün kadar bu işleme devam edin. Ağrıların dindiğini fark edeceksiniz.Topuğunuzdaki ağrıyı azaltmak için buzdan da destek alabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye yaklaşık 15 dakika boyunca buz uygulayıp bunu günde 3-4 kez kadar yapabilirsiniz. Ancak dikkat, ayağınız buz dolayısıyla üşüyebileceği ve bu da soğuk algınlığı gibi hastalıklara sebep olabileceği için bu uygulamayı sıcak havalarda tercih etmenizde, üşümediğinizden emin olmanızda fayda var.Topuk dikeninin oluşturduğu ağrıları dindirmek için doktorunuzun da size önereceği egzersizleri düzenli olarak yapmanız önemli. Yaygın olarak önerilen egzersiz yöntemlerinden biri şöyle: Plastik bir şişe ya da top veya merdane gibi yuvarlak hatlı bir malzemeyi ayağınızın altına alın ve topuğunuzdan ayak parmaklarınıza kadar yuvarlamaya başlayın. Bu uygulamayı yaklaşık 5 dakika boyunca yapın. İhtiyaç duyarsanız günde 4-5 kez tekrar edin. Eğer buzun etkisinden de faydalanmak isterseniz plastik şişenin içini buzlu suyla doldurabilirsiniz.