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Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Topuk dikeni halk arasında çok sık rastlanan yaygın bir hastalıktır. Topuk dikeni ağrısı doğal yollarla dindirilebilir. Peki Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir? İşte topuk dikenine iyi gelen yöntemler...

Ekleme: 6.12.2021 - 12:10 Güncelleme: 7.12.2021 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Topuk Dikeni, en sık rastlanan sağlık sorunlarından biridir. Toğuk dikeni belirtileri, özellikle çok yürüdüğünüzde ortaya çıkar ve yerinizden bile kalkmak zorlaşabilir. AYak topuklarında yaşanan şiddetli acı topuk dikeni belirtisidir. Topuk dikeni tabi ki uzman tarafından teşhis edilmelidir. Ancak geçmek bilmeyen ağrılar yaşandığında topuk dikeni için doğal tedavi yöntemleri denenebilir. Peki Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir? Sizler için topuk dikenin iyi gelen yöntemleri bir araya getirdik.

Topuk Dikeni Neden Olur?


Topuk dikeninin nasıl geçtiğini açıklamaya başlamadan önce bu sorunun nedenini anlamakta fayda var. Topuk dikeninin en yaygın bilinen nedenleri şunlardır:

Kas ve bağ dokuda meydana gelen zedelenmeler
Ayaklara, özellikle topuklara aşırı yük binmesi
Obezite veya fazla kilolar
Yanlış ayakkabı/terlik seçimi (Ortopedik olmayan ayakkabılar ve terlikler kullanmak)
Yanlış egzersizler (Yanlış şekilde yapılan koşu ve zıplama hareketleri)
Gün içinde uzun süre ayakta kalmak
Düz tabanlı olmak
Yaşın ilerlemiş olması
Bel romatizması ya da şeker hastalığı gibi çeşitli hastalıklar

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?


Artık topuk dikeninin nedenini anladığımıza göre işin garip kısmından yani 'Topuk dikenine ne iyi gelir?' sorusuna yanıt bulmaya devam edelim. Aşağıda topuk dikenine iyi geldiği söylenen materyalleri ve yöntemleri incelemeniz gerekiyor. Ancak başta yapmış olduğunuz uyarıyı yinelemek istiyoruz: Bu yöntemleri doktorunuza danışmadan ve rızası olmadan kullanmamalı ve asla doktorun sözlerini aşmamalısınız. Unutmayın, bazı insanlar için iyi olan sizin için kötü olabilir ve doktorunuz en iyisini bilir.

MERHEM VE BAL KÜRÜ

Topuk dikenine çok iyi geldiği söylenen pratik çözümlerin başında buharlaşan merhem ve bal karışımı geliyor. 'Buharlaşan merhem de nedir?' derseniz onu kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Çocukken boğaz ağrılarımız olduğunda annelerimizin sürmeden edemediği, mentollü aromasıyla hepimizin hafızasında yer eden o meşhur merhemler.

Konumuza dönecek olursak, 1 yemek kaşığı kadar buharlaşan merhemle 1 tatlı kaşığı balı karıştırın ve ağrılı bölgeye sürüp streç filme güzelce kapatın. Bu şekilde 1 gece uyuyup uyanın ve uyandığınızda ayağınızı güzelce temizleyin. Bu işlemi ağrı durumunuza göre 7 ila 10 gün boyunca her gece uygulayın. Ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz.

PUL BİBER VE ÜZÜM KÜRÜ

Çekirdekli ve siyah kuru üzümlerinizi ve pul biberlerinizi hazırlayarak işe başlayın. Toplam 9 gün boyunca sürecek bu kürün ilk üç gününde yaklaşık 10-15 adet kuru üzümü çekirdekleriyle birlikte dövüp ağrılı bölgeye koyun ve streç filme sarıp çorabınızı giyin, bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda kuru üzümleri çıkarın ve bu şekilde 3 gün kuru üzümleri ağrılı bölgeye sarın. Ardından 3 gün boyunca pul biberi havanda ezerek ayağınıza aynı şekilde uygulayın. Son 3 günlük sürede ise pul biber ve siyah çekirdekli kuru üzümü karıştırıp birlikte havanda ezin. Bu karışımı ağrılı bölgeye uygulayın. Toplam 9 günün sonunda ağrılarınızın geçtiğini fark edeceksiniz.

KURU SOĞAN KÜRÜ

1 adet kuru soğanı haşlayıp ezin ve oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ardından ağrılı bölgeye bu soğan püresini yayıp temiz bir poşet ya da streç filmle ayağınızı güzelce örtün, üzerine de çorabınızı giyip gece bu şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda ayağınızı sabun ve suyla güzelce yıkayıp durulayın. Bu işlemi de ağrılarınızın durumuna göre 7 ila 10 gün kadar uygulayın.

KEKİK KÜRÜ

Ayaklarınızı yıkayabileceğiniz genişlikte bir kova ya da leğene sıcak suyu aktarın. Suyun içine yaklaşık 1 çay bardağı kurutulmuş kekik ilave edin ve suyun ılımasını bekleyin. Su ılıyınca ayaklarınızı bu suya koyup 30-40 dakika bu şekilde bekleyin. Ağrılarınız hafifleyene dek bu işlemi tekrar edebilirsiniz.

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir? Topuk Dikeni İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

LİMON

Antioksidan bakımından güçlü yiyeceklerin başında gelen limonlardan da bu süreçte destek alabilirsiniz. Ağrılı bölgeye taze taze kestiğiniz bir limon dilimi koyun ve etrafını bir bandaj, poşet ya da bezle sarıp çorabınızı giyin. Bu şekilde uyuyup sabah uyanınca limon dilimini çıkarın. Ağrılarınızın durumuna göre ortalama 7 ila 10 gün kadar bu işleme devam edin. Ağrıların dindiğini fark edeceksiniz.

BUZ

Topuğunuzdaki ağrıyı azaltmak için buzdan da destek alabilirsiniz. Ağrıyan bölgeye yaklaşık 15 dakika boyunca buz uygulayıp bunu günde 3-4 kez kadar yapabilirsiniz. Ancak dikkat, ayağınız buz dolayısıyla üşüyebileceği ve bu da soğuk algınlığı gibi hastalıklara sebep olabileceği için bu uygulamayı sıcak havalarda tercih etmenizde, üşümediğinizden emin olmanızda fayda var.

EGZERSİZ YAPMAK

Topuk dikeninin oluşturduğu ağrıları dindirmek için doktorunuzun da size önereceği egzersizleri düzenli olarak yapmanız önemli. Yaygın olarak önerilen egzersiz yöntemlerinden biri şöyle: Plastik bir şişe ya da top veya merdane gibi yuvarlak hatlı bir malzemeyi ayağınızın altına alın ve topuğunuzdan ayak parmaklarınıza kadar yuvarlamaya başlayın. Bu uygulamayı yaklaşık 5 dakika boyunca yapın. İhtiyaç duyarsanız günde 4-5 kez tekrar edin. Eğer buzun etkisinden de faydalanmak isterseniz plastik şişenin içini buzlu suyla doldurabilirsiniz.
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