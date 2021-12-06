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Sigaraya Zam Mı Geldi? 6 Aralık 2021 Sigara Fiyatları

Sigara fiyatlarının zamlanacağı hakkında ortaya atılan iddialar sonucunda çoğu kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında sigaraya zam mı geldi sorusu yer alıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? 6 Aralık sigara fiyatları ne kadar? 6 Aralık sigaraya zam mı geldi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 09:55 Güncelleme: 7.12.2021 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Sigaraya Zam Mı Geldi? 6 Aralık 2021 Sigara Fiyatları
Sosyal medya üzerinde sık sık tartışmalara konu olan sigara fiyatları hakkında sabah saatlerinde bir iddia daha ortaya atıldı. Haftanın ilk gününden itibaren sigaraların zamlanacağı hakkında ortaya atılan iddialar sebebiyle çoğu vatandaş konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında sigaraya zam mı geldi ve 6 Aralık sigara fiyatları ne kadar yer alıyor. Sigaralara gelen zamların ardından yeni zamların ortaya konacağının iddia edilmesiyle 6 Aralık sigara fiyatları oldukça merak ediliyor. 6 Aralık 2021 sigaraya zam mı geldi sorusu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

6 Aralık 2021 Sigaraya Zam Mı Geldi?


Sosyal medyada sık sık konuşulan konular arasında sigara zamları yer alıyor. Sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden ortaya atılan zam iddialarından sonra çoğu vatandaş 6 Aralık sigara fiyatları ve sigaraya zam mı geldi sorusuna cevap aramaya başladı. Sigara fiyatlarındaki son değişiklik Royal Tobacco ürünleri üzerinde yapılmıştı. 2 TL olarak belirlenen zammın ardından sosyal medya fiyatlar hakkında oldukça konuşmuştu. Bu sabah saatlerinde ortaya atılan iddialarda da sigaraların yeniden zamlandığı belirtiliyordu. Fakat sigara firmalarından zamla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Tekel bayileri tarafından da zamla ilgili yapılan açıklamalar ise zamlarla ilgili ortaya atılan yalan haberlerin ciddiye alınmaması yönünde.


6 Aralık 2021 Sigaraya Zam Mı Geldi?,

6 Aralık 2021 Sigara Fiyatları


Sosyal medyada sigaraların zamlandığıyla ilgili iddiaların dolaşmasının ardından çoğu vatandaş 6 Aralık sigara fiyatları ve 6 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları konusunda araştırma yapmaya başladı. Sigara fiyatlarının 5 lira zamlanacağının konuşulmasının ardından sigara fiyatları sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Birçok tekel bayi sahibi konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sigaraların 5 lira zamlanacağı ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığı belirtildi. Bu durumlarda ortaya atılan sigara zamları hakkında yalan haberleri itibar etmeyiniz denildi. Sigara zamları hakkında ortaya atılanların gerçek olmadığı da tekel bayiler tarafından bildirildi. İşte 6 Aralık 2021 sigara fiyatları;


6 Aralık 2021 Sigaraya Zam Mı Geldi?


PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL


JTI

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

British American Tobacco

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

Kent D-Range: 16 TL

Kent Slims: 19 TL

Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

Rothmans: 15,50 TL

Viceroy: 16,00 TL

Pall Mall: 16,00 TL

Tekel 2000: 15,50 TL

Tekel 2001: 15,50 TL

Samsun: 16,00 TL

Maltepe: 16,00 TL

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