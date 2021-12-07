  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı

Seçim barajının düşürülmesi çalışmalarında yok haritası belirlenirken, kiralık vekil uygulamasına da son verecek yeni düzenlemeler seçim yasası düzenlemesinde ele alındı.

Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
Ekleme: 7.12.2021 - 12:30 Güncelleme: 7.12.2021 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin seçim barajı konusundaki bekleyişi devam ederken bu konudaki yol haritası da belirlendi.

İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisi için AK Parti ve MHP çalışmalarını tamamladı.

BARAJ YÜZDE 7

AK Parti kurmaylarının hazırladığı çalışmalarda seçim barajının yüzde 7 olmasına karar kılındı.

Seçim barajının yüzde 7'ye inecek olması, oy oranı düşük olup Meclis'e girmek için ittifak arayışında olan partileri de yakından ilgilendiriyor.

Özellikle küçük partiler Meclis'e girebilmek için yeni bir ittifak arayışına yönelmişti.

KİRALIK VEKİL UYGULAMASINA SON

Barajın bu rakama düşmesiyle ittifak olmadan da siyasi partilerin Meclis'e rahatlıkla girmesi beklenirken AK Parti, siyasi partilerin milletvekili transferi ile Meclis'te grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasını önleyecek bir değişikliği de teklif taslağına koydu.

Teklif taslağında grubu bulunması seçeneği yer almayacak. Böylelikle ödünç milletvekili uygulamasına gerek kalmayacak

MART AYINDA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan taslak, MHP ile birlikte teklife dönüştürülüp mart ayı başında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme
CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar!
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
Darbe hasretiyle yanan 103 emekli amiralin iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Hükümete karşı harekete geçmek için imza attılar
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu