Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin seçim barajı konusundaki bekleyişi devam ederken bu konudaki yol haritası da belirlendi.İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisi için AK Parti ve MHP çalışmalarını tamamladı.BARAJ YÜZDE 7AK Parti kurmaylarının hazırladığı çalışmalarda seçim barajının yüzde 7 olmasına karar kılındı.Seçim barajının yüzde 7'ye inecek olması, oy oranı düşük olup Meclis'e girmek için ittifak arayışında olan partileri de yakından ilgilendiriyor.Özellikle küçük partiler Meclis'e girebilmek için yeni bir ittifak arayışına yönelmişti.KİRALIK VEKİL UYGULAMASINA SONBarajın bu rakama düşmesiyle ittifak olmadan da siyasi partilerin Meclis'e rahatlıkla girmesi beklenirken AK Parti, siyasi partilerin milletvekili transferi ile Meclis'te grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasını önleyecek bir değişikliği de teklif taslağına koydu.Teklif taslağında grubu bulunması seçeneği yer almayacak. Böylelikle ödünç milletvekili uygulamasına gerek kalmayacakMART AYINDA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYORİlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan taslak, MHP ile birlikte teklife dönüştürülüp mart ayı başında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.