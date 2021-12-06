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Sarımsak Yağı Faydaları Nelerdir? Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır?

Sarımsak yağı sağlığa olan faydaları sayesinde birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle sarımsak yağı nasıl kullanılır sorusu en sık aratılanlar arasında yer alır. Peki, sarımsak yağı faydaları nelerdir? Sarımsak yağı nasıl kullanılır? Sarımsak yağı nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 08:47 Güncelleme: 7.12.2021 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Sarımsak Yağı Faydaları Nelerdir? Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır?
Sarımsak yağı faydaları sebebiyle sağlık açısından oldukça tercih edilen yağlar arasında yer alır. İçinde bulunan vitamin ve mineraller vücut ve cilt sağlığı için oldukça büyük önem taşır. Sarımsak yağı birçok kullanım alanına sahip olan şifalı ürünlerden olması sebebiyle çoğu kişi tarafından oldukça merak edilir. Sarımsak yağı nasıl kullanılır ve sarımsak yağı neye iyi gelir sorusu bu sebeple en sık aratılan sorular arasındadır. Sarımsak yağı faydaları ve sarımsak yağı hakkında daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Sarımsak Yağı Faydaları


Sarımsak yağı faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından merak edilen ürünleri arasında yer alır. Sarımsak yağı içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Ayrıca bakteri ve virüslere karşı koruyucu özellik gösterir. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç sağlar. Sarımsak yağı faydaları ayrıca şu maddeler halinde sıralanabilir;

-Cilt problemlerini giderici özelliğe sahiptir. Sivilce ve akne oluşumunu büyük ölçüde engellemeye yardımcı olur.

-Mantar oluşumunu önlemesi sebebiyle bu alanda da oldukça kullanılır. Ayakta ve vücudun birçok bölgesinde meydana gelen mantarlar için tedavi edici nitelik taşır.

-Kolesterolü dengelemeye yardımcı olarak kalp-damar sağlığını olumlu etkiler.

-Eklem ve vücut ağrılarının giderilmesinde kullanılabilir.

-Beyin sağlığı içinde oldukça faydalıdır.

-Mikrop öldürücü özelliği sayesinde ağız ve diş sağlığı için olumlu özelliklere sahiptir.

-Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlerin giderilmesini sağlar. Sindirim sistemi için oldukça faydalı etkilere sahiptir.

-Kabızlık ve bağırsakta oluşan birçok problem için tedavi edici nitelik taşır.

-Saçlarda kepeğin giderilmesine yardımcı olur.

-Solunum yolu hastalıklarına fayda sağlar.


Sarımsak Yağı Faydaları

Sarımsak Yağı Nasıl Yapılır?


Sarımsak yağı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olan çoğu kişi sarımsak yağı nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başlar. Sarımsak yağını evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz gibi dışarıda birçok yerde de bulabilirsiniz. Daha sağlıklı ve doğal olması sebebiyle sarımsak yağını evinizde kolaylıkla hazırlamanız mümkündür. Sarımsak yağının yapımı için 25-26 diş sarımsak gerekir. Bu sarımsakları soyduktan sonra bıçağın yan tarafını kullanarak sarımsakları ezmelisiniz. Ezilen sarımsaklar bir kavanoza yerleştirilir. Ardından 4 çay bardağı zeytin yağını ilave edin. Güneş görebilen bir yere koyarak 20 gün kadar bekletmelisiniz. Bu bekleme süresinde her gün kavanozu çalkalamanız gerekir. Ayrıca iki üç günde bir tahta kaşık yardımıyla karıştırmanız da sarımsak yağı yapımı için gerekli olan adımlar arasında yer alır. 20 günün ardından tülbent yardımıyla süzdüğünüz yağı başka bir şişeye alarak güneş görmeyen bir noktada saklayın. Bu şekilde sarımsak yağınızı dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır?


Sarımsak yağı sağlığa olan faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından kullanım alanları da merak edilir. Bu sebeple en sık sorulan sorular arasında sarımsak yağı nasıl kullanılır sorusu yer alır. Sarımsak yağını özellikle birçok yemeğin tarifinde kullanılabilir. Ayrıca saç sağlığı için oldukça faydalı olması sebebiyle çoğu kişi tarafından saç maskesi olarak da kullanılmaktadır. Sarımsak ağını yemek tariflerinde kullanmak isteyen kişiler zeytinyağıyla biraz seyrelterek kullanmalıdırlar. Makarna ve salata sosları içinde oldukça tercih edilir. Saç için kullanılacağı takdirde şampuanların içine konarak da düzenli kullanımı sağlanabilir.


Sarımsak Yağı Faydaları

Sarımsak Yağı Zararları


Sarımsak yağı zararları fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu sebeple tüketimi konusunda dikkatli olunması gerekir. Sarımsak yağı sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Alerjik bünyeye sahip hassas kişilerin ve kronik rahatsızlığı bulunanların doktora danışarak kullanması tavsiye edilir. Güçlü bir yağ olması sebebiyle zeytinyağıyla karıştırılarak kullanılması önerilir. Saç veya cilt üzerinde kullanmadan önce küçük bir alanda test etmeniz de oldukça faydalı olacaktır.

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