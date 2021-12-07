Prof. Dr. Teoman Duralı'ya veda! Son yolculuğuna uğurlandı...

Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Teoman Duralı dün hayata gözlerini yumdu. Duralı için bugün ikindi ezanına müteakıben Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Duralı'nın cenazesine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop kısa bir konuşma yaptı.PROF.DR. TEOMAN DURALI'YA VEDACumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr. Teoman Duralı'nın naaşı Fatih Camii'ne getirildi. Duralı'nın cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile akrabaları ve sevenleri katıldı.Duralı'nın cenaze namazı ikindi ezanının okunmasının ardından kılındı. Duralı, Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİCumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi'nde tören düzenlendi.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bir fikir üretim merkezi gibi çalışan Teoman Duralı hocanın Edebiyat Fakültesi'nin büyük bir değeri olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ak, bir akademisyen olarak Duralı'nın sadece kendi bölümünün öğrencilerini değil, diğer bölümlerdeki talebeleri de etkileyen bir kişi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gerek odasındaki sohbetleriyle gerekse koridordaki duruşlarıyla, derslerindeki yoğun rağbetle hiç durmak bilmeyen enerjisiyle etrafını aydınlatırdı. Hepimiz geldik ve aldığımız her nefesle bulunduğumuz yolu azaltıyoruz. Bu kurumlar önderlerinin açtığı yoldan geçecek insanlarla sürdürüldü. Bizim tesellimiz şudur ki; hocamızın şöyle arkasına baktığımız zaman onun münevverliğinden tenevvür etmiş bir çok yetişmiş simayı görüyoruz. Bir alim olarak hayattan ayrıldı ama fikirleriyle yaşıyor. Biz buna inanıyoruz."TAZİYE MESAJLARI YAĞDIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Duralı'nın vefatı sonrası yayınladığı mesajında, "Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'ndan yayınlanan taziye mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:"Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Hoca'mız, eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla kurulumuza ve Türk bilim ve düşünce dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Ülkemiz fikir dünyası önemli bir değerini kaybetmiştir. Teoman Hoca'mıza Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Duralı'nın vefatına ilişkin mesajında şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Hoca'mız, eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla kurulumuza ve Türk bilim ve düşünce dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Ülkemiz fikir dünyası önemli bir değerini kaybetmiştir. Teoman Hoca'mıza Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Duralı'nın vefatının ardından, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi.Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…" mesajını paylaştı.TEOMAN DURALI KİMDİR?Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947'de Zonguldak'ın Kozluk ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Zonguldak'ta, orta öğrenimini ise TED Ankara Koleji'nde tamamladı.İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1973'te mezun olan Duralı, 1975'te mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. Teoman Duralı hoca, 1978'de NATO bursuyla Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı ve biyoloji felsefesi üzerine yazdığı çeşitli tezlerle 1988'de profesör oldu.Kuala Lumpur Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla dersler veren Duralı, 1996'da İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun mali desteğiyle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'a araştırma gezisinde bulundu. Duralı, Kazakistan'da hizmet veren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de bir süre görev yaptı.Duralı, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.Felsefe bölümünü kurduğu Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde 2009-2015 arasında dekanlık yapan Teoman Duralı, Kutadgu Bilig dergisinin genel yönetmenliğini üstlendi.Teoman Duralı hoca, son olarak TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşan "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.Ayrıca Türkçe, İngilizce ve çeviri makaleleri, Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergah, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlahiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı.Prof. Dr. Teoman Duralı hoca, 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülüne de değer görüldü.