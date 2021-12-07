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Oxfordlu Profesör Sarah Gilbert: Sonraki salgın daha ölümcül olabilir

Koronavirüsün son salgın olmadığını dile getiren Gilbert, yeni pandemiler karşısında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 7.12.2021 - 11:12 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Oxfordlu Profesör Sarah Gilbert: Sonraki salgın daha ölümcül olabilirDünya henüz koronavirüs salgınının pençesindeyken, şimdiden muhtemel yeni salgınlar için peş peşe uyarılar yapılıyor.

Son uyarı, Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı çalışmasında yer alan isimlerden olan Profesör Sarah Gilbert'tan geldi.

YENİ SALGIN UYARISI
Gelecekteki salgınların koronavirüsten bile daha ölümcül olabileceğini belirten Gilbert, dolayısıyla bu salgından alınan derslerin göz ardı edilmemesi ve dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olması gerektiğini vurguladı.

"BİR SONRAKİ PANDEMİ DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"
Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, dünya genelinde 5.26 milyondan fazla insan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gilbert, "Gerçek şu ki, bir sonraki daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül veya her ikisi birden olabilir. Virüs, hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit etmeye devam edecek." dedi.


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