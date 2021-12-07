NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!

NASA, uluslararası uzay istasyonu başta olmak üzere önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ay görevlerinde de yer alabilecek olan yeni astronot adayları sınıfını açıkladı. Kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek bu hakkı kazanan 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık 12000 kişi arasından seçildi.Adayların askeri düzeydeki suda hayatta kalma tatbikatları, Johnson Uzay Merkezi'nde büyük bir havuzda gerçekleşen uzay yürüyüşü eğitimi ve T-38 eğitim jetlerini uçurmak gibi birçok görevi tamamlaması gerekiyor. Sınıfta yer alan herkesin astronot olacağına garanti verilmiyor ve eğitimi tatmin edici bir seviyede tamamlamaları gerekiyor. Astronot olduktan sonra ISS ve aya uçuş hakkı kazanıyorlar, ancak hemen göreve gönderilmiyorlar. Sürekli eğitilerek becerilerini geliştiriyorlar.NASA YENİ ASTRONOT ADAYLARINI DUYURDUTemel astronot adayı eğitim programına katılacak olan adaylardan birisi dikkat çekiyor. NASA'nın Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışan Umut Yıldız, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda adaylardan birisinin, Adana'da doğan Deniz Burnham olduğunu belirtti.DENİZ BURNHAM KİMDİR?Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Burnham askeri bir ailenin çocuğu olduğu için sık sık yer değiştirdi. Paaramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska'da ikamet ediyordu.Kaliforniya'daki Vanden Lisesi'nden mezun olan ve 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde kimya mühendisliği lisans derecesi alan Burnham, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden makine mühendisliği yüksek lisans derecesini aldı.Kimya ve makine mühendisi olarak uzun bir süre sondaj projeleri başta olmak üzere emisyon azaltma stratejilerinin yöneltildiği enerji sektöründe deneyim elde eden Burnham, ABD Donanması'nda bir teğmen olarak görev yapıyor.