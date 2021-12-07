Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine yanıt

TBMM Genel Kurulu'da kürsüde yaptığı konuşma sırasında ayıplı el hareketi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilerin odağı oldu.Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.'SİYASET KALİTE İŞİDİR'Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, merhum Başbakan Necmettin Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi sembol haline gelen el işaretlerinin yanında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketinin de olduğu, 'Türkiye'de Siyasi Hareketler' yazılı capsi ekleyerek şu ifadeleri kullandı:'Siyaset kalite işidir.'