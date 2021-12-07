Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 1 ton ele geçirildi

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışmada ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti.Bunun üzerine harekete geçen ekipler sö konusu bölgeyi belirledi.SÜRAT TEKNESİNDEN 1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTIMuğla'nın Dalaman ilçesindeki bir koya sürat teknesinin yanaşması üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.Teknede 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.3 GÖZALTIOlayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.