Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 1 ton ele geçirildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sürat teknesiyle yurt dışından getirilen 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışmada ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler sö konusu bölgeyi belirledi.
SÜRAT TEKNESİNDEN 1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir koya sürat teknesinin yanaşması üzerine jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.
Teknede 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.