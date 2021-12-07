Muğla'da otobüs şoföründen işçiye büyük ayıp: 'Kıyafetin kirli' diyerek araçtan kovdu

Muğla'da bir otobüsün şoförü, iş kıyafetinin kirli olduğunu söylediği bir işçiyi araçtan indirmek istedi. "Bu benim iş elbisem" diyen işçiye diğer yolcular da destek verdi. Şoför ise yaşanan tartışma sonrası işçiye "Savaş çıkardın arabamda" diyerek tepkisini sürdürdü.

Muğla'da evine gitmek için belediye otobüsüne binen bir işçi, şoför tarafından 'kıyafetinin kirli olduğu' gerekçesiyle araçtan indirilmek istendi.İşçi, bunun üzerine 'Bu benim iş elbisem, haksız değilim ben' diyerek kendisini savundu. Diğer yolcular da işçiye destek verdi.'İŞÇİ OTURMAK ZORUNDA''Sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın' diyen şoföre, kadın yolcu 'Bence oturabilir beyefendi. Ben de kirli elbiseyle gelirsem beni de almak zorundasın. Beyefendi işçi, oturmak zorunda' diyerek tepki gösterdi.'SAVAŞ ÇIKARDIN ARABAMDA'Kadın yolcunun tepkisine şoför ise 'Yarın geldiğinde bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda' yanıtını verdi.