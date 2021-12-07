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Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!

Döviz kurundaki dalgalanmayı bahane eden marketler bazı ürünlerde fahiş fiyat uygularken bazılarında da stokçuluk yapmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan stokçuluğa savaş açmıştı. Marketler, “Toptancıdan alamıyoruz” diyor. Toptancı, “Üretici yağ vermiyor”. Yağ sanayicileri ise üretimde sıkıntı olmadığını belirtiyor. Peki bu yağlar nerede?

Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
Ekleme: 7.12.2021 - 09:29 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!

Başkan Erdoğan'ın savaş açtığı 'stokçuluk' yemeklik yağda kendini göstermeye başladı.
Marketlerin 4-5 litrelik yağ rafları boşaldı. Marketler "Toptancılar yağa sınırlama getirdi"
ifadelerini kullanırken, toptancılar "Üreticiler yağ vermiyor" iddiasında bulundu.
Yağ sanayicileri ise üretimde sıkıntı olmadığını, arzın sorunsuz bir şekilde devam ettiğini
belirtiyor. Üretici, toptancı, market üçgeninde kaybolan yağların nereye gittiği merak
konusu…

ZAM DEĞİL KOTA KOYDU

Yeni Şafak'ta yer alna habere göre, Kur ve enflasyon bahanesiyle stokçuluğa soyunan
vurguncular yine iş başında. Üretimde bir sıkıntı olmadığı halde bakkal, market ve zincir
marketlerde bazı ürünlerde stokçuluk oluşmaya başladı.

Bu ürünlerin başını yemeklik yağ çekti. Son 1 haftadır marketleri yağ raflarındaki boşluklar
dikkat çekti. Zeytinburnu'nda bir market sahibi yağ tedarikçilerinin kota koyduğunu belirtti.
Ürünü sınırlı aldıklarını kaydeden esnaf, "Siz nasıl markete girip alışveriş yapıyorsanız biz de
tedarikçi firmalara gidip alışverişimizi yapıyoruz. Yağ bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Başka bir markette müdürü şunları söyledi:

"Stok yapma gibi durumumuz yok. Fabrikalar mal vermiyor. Hem fiyat yüksek hem yılbaşını
bahane ediyorlar. Bu durumda tedarik etmek kolay ama fiyatlar istikrarsız."

Başakşehir'de bir marketin sahibi ise daha önce toptancıdan istediği kadar ürün alabildiğini
ancak son zamanlarda bazen yağ bulamadığını ifade ediyor ve ekliyor: Birileri yağı stokluyor!

FABRİKANIN SATIŞI YOK SON DAKİKA

Marketlerin, "Toptancılar yağa sınırlama getirdi" iddiasının üzerine Bayrampaşa'da bulunan
gıda toptancılarını ziyaret ettik. Fabrikaların yağ satışında bir standart olmadığını belirten
esnaf, "Fabrikaların satışları yok. Ürünler yeni geldi. Bir haftada ya da on beş günde gelecek
ürün ayda bire düştü. Çok fazla fiyat değiştirdiği için fabrikalar az üretmeye başladı. Fabrika
vermeyince satamıyoruz. Fabrikalar sınırlı ürün gönderiyor. Kimseye yüksek satışlar
yapamıyorlar. Üretim maliyetindeki fiyat değişiminden dolayı olduğunu söylüyorlar"
ifadelerini kullandılar.

ÜRETİMDE SIKINTI YOK

Yağ toptancılarının fabrikaların ürün vermediğini söylemesi üzerine Bitkisel Yağ Sanayicileri
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil şunları söyledi:

"Yaşanan tüm zorluklara rağmen sektörümüzün ve devletimizin zamanında müdahalesi ile
ülkemizde yağda yeterli stok bulunuyor. Sektör olarak yağ arzında bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Bugünlerde raflarda karşılaşılan sınırlı satışların ise yaşanan fiyat dengesizliğinden kaynaklı
olduğunu düşünüyoruz."

ZEYTİNYAĞI DA STOKÇU ELİNDE

Yağ tedarikiyle ilgili bir değerlendirme de Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman'dan geldi.
Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada tarım ürünlerinde fiyatların yükseldiğini, birçok ülkenin
korumacı politikalar izlediğini belirten Şarman, "Ayçiçeğinde belli başlı satıcılar başta Ukrayna
olmak üzere Bulgaristan, Arjantin eskiden satmak istedikleri ürünleri kıstılar" dedi.

İLK KEZ OLUYOR

İzmir Ticaret Borsası'nın dün İstanbul'da düzenlenen toplantısında konuşan Şarman, "Bir
hafta, 10 gün sonra neyle karşılaşacağımız çok bilinen bir durum değil. Bu tarım sektöründe
de kendini göstermeye başladı. Zeytinyağında 235 bin ton rekolte bekleniyor ancak bu yıl bir
ilki yaşıyoruz. Hiçbir dönemde görmediğimiz kadar zeytinyağını piyasayla buluşturamadık.
Zeytinyağı piyasaya gelmiyor. Gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi çiftçinin elindeki
zeytin yağının gelecekte 15 gün 1 ay sonra daha yüksek bir fiyat yakalayabileceği
düşüncesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.
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