Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!

Başkan Erdoğan'ın savaş açtığı 'stokçuluk' yemeklik yağda kendini göstermeye başladı.Marketlerin 4-5 litrelik yağ rafları boşaldı. Marketler "Toptancılar yağa sınırlama getirdi"ifadelerini kullanırken, toptancılar "Üreticiler yağ vermiyor" iddiasında bulundu.Yağ sanayicileri ise üretimde sıkıntı olmadığını, arzın sorunsuz bir şekilde devam ettiğinibelirtiyor. Üretici, toptancı, market üçgeninde kaybolan yağların nereye gittiği merakkonusu…ZAM DEĞİL KOTA KOYDUYeni Şafak'ta yer alna habere göre, Kur ve enflasyon bahanesiyle stokçuluğa soyunanvurguncular yine iş başında. Üretimde bir sıkıntı olmadığı halde bakkal, market ve zincirmarketlerde bazı ürünlerde stokçuluk oluşmaya başladı.Bu ürünlerin başını yemeklik yağ çekti. Son 1 haftadır marketleri yağ raflarındaki boşluklardikkat çekti. Zeytinburnu'nda bir market sahibi yağ tedarikçilerinin kota koyduğunu belirtti.Ürünü sınırlı aldıklarını kaydeden esnaf, "Siz nasıl markete girip alışveriş yapıyorsanız biz detedarikçi firmalara gidip alışverişimizi yapıyoruz. Yağ bulmakta zorlanıyoruz" dedi.Başka bir markette müdürü şunları söyledi:"Stok yapma gibi durumumuz yok. Fabrikalar mal vermiyor. Hem fiyat yüksek hem yılbaşınıbahane ediyorlar. Bu durumda tedarik etmek kolay ama fiyatlar istikrarsız."Başakşehir'de bir marketin sahibi ise daha önce toptancıdan istediği kadar ürün alabildiğiniancak son zamanlarda bazen yağ bulamadığını ifade ediyor ve ekliyor: Birileri yağı stokluyor!FABRİKANIN SATIŞI YOK SON DAKİKAMarketlerin, "Toptancılar yağa sınırlama getirdi" iddiasının üzerine Bayrampaşa'da bulunangıda toptancılarını ziyaret ettik. Fabrikaların yağ satışında bir standart olmadığını belirtenesnaf, "Fabrikaların satışları yok. Ürünler yeni geldi. Bir haftada ya da on beş günde gelecekürün ayda bire düştü. Çok fazla fiyat değiştirdiği için fabrikalar az üretmeye başladı. Fabrikavermeyince satamıyoruz. Fabrikalar sınırlı ürün gönderiyor. Kimseye yüksek satışlaryapamıyorlar. Üretim maliyetindeki fiyat değişiminden dolayı olduğunu söylüyorlar"ifadelerini kullandılar.ÜRETİMDE SIKINTI YOKYağ toptancılarının fabrikaların ürün vermediğini söylemesi üzerine Bitkisel Yağ SanayicileriBaşkanı Tahir Büyükhelvacıgil şunları söyledi:"Yaşanan tüm zorluklara rağmen sektörümüzün ve devletimizin zamanında müdahalesi ileülkemizde yağda yeterli stok bulunuyor. Sektör olarak yağ arzında bir sıkıntı yaşamıyoruz.Bugünlerde raflarda karşılaşılan sınırlı satışların ise yaşanan fiyat dengesizliğinden kaynaklıolduğunu düşünüyoruz."ZEYTİNYAĞI DA STOKÇU ELİNDEYağ tedarikiyle ilgili bir değerlendirme de Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman'dan geldi.Pandeminin de etkisiyle tüm dünyada tarım ürünlerinde fiyatların yükseldiğini, birçok ülkeninkorumacı politikalar izlediğini belirten Şarman, "Ayçiçeğinde belli başlı satıcılar başta Ukraynaolmak üzere Bulgaristan, Arjantin eskiden satmak istedikleri ürünleri kıstılar" dedi.İLK KEZ OLUYORİzmir Ticaret Borsası'nın dün İstanbul'da düzenlenen toplantısında konuşan Şarman, "Birhafta, 10 gün sonra neyle karşılaşacağımız çok bilinen bir durum değil. Bu tarım sektöründede kendini göstermeye başladı. Zeytinyağında 235 bin ton rekolte bekleniyor ancak bu yıl birilki yaşıyoruz. Hiçbir dönemde görmediğimiz kadar zeytinyağını piyasayla buluşturamadık.Zeytinyağı piyasaya gelmiyor. Gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi çiftçinin elindekizeytin yağının gelecekte 15 gün 1 ay sonra daha yüksek bir fiyat yakalayabileceğidüşüncesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.