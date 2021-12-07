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Konya'da kum fırtınası! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara karayolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştü. Yol çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekleme: 7.12.2021 - 14:23 Güncelleme: 7.12.2021 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Konya'da kum fırtınası! Bazı yollar trafiğe kapatıldıKentte sabahtan etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında Kum Fırtınası oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı.

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara karayolu, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.
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