Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor...Dün başlayan ve 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde Meclis gergin anlara şahit oldu.Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareket, görüşmelere damga vurdu.CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti.Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası AK Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, o anlarda yaşanananlar Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı;O AN YAŞANANLAR TUTANAKTAKEMAL KILIÇDAROĞLU – Bakın, aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz, ne yaptılar biliyor musunuz aynı zamanda? (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Dolarla borçlandılarsa Amerika’daki enflasyon, avroyla borçlandılarsa Avrupa Birliğindeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)SALİH CORA (Trabzon) – Bu ne biçim bir hareket ya! Şu hareket nedir ya?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Çok ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Evet, evet, dolarla borçlandıysanız Amerika’daki enflasyon, avroyla borçlandıysanız Avrupa Birliğindeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bayanlar burada.SALİH CORA (Trabzon) – Bayanlar var burada, bayanlar.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Bayanlar var.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Şimdi size bir soru... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Temiz bir dil kullanın.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Şimdi size bir soru…SALİH CORA (Trabzon) – Başkanım…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Tamam.SALİH CORA (Trabzon) – …Başkanım, böyle yaptı. Burada bayanlar var, özür dilesin.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Başkanım, özür dilesin.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Şimdi size bir soru: Bu millet Amerika’daki enflasyonu niye çeksin? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)BAŞKAN – Arkadaşlar…RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp! Ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu millet Avrupa Birliğindeki enflasyonu niye çeksin? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)BAŞKAN – Arkadaşlar… Sayın Kılıçdaroğlu…RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp! Ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Dolar kimlere yarıyor?BAŞKAN – Arkadaşlar…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Dolar kime yarıyor?BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Dolar kime yarıyor?BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu… Arkadaşlar…RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp! Ayıp!SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Başkan…BAŞKAN – Bir dakika sessiz olur musunuz? Bir dakika!RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ya! Böyle bir konuşma olabilir mi?BAŞKAN – Ee, siz konuşun o zaman, ben gideyim. Lütfen, bir dakika…SALİH CORA (Trabzon) – CHP Genel Başkanına bu lisan yakışmıyor. CHP Genel Başkanının böyle hareketlerle…BAŞKAN – Arkadaşlar ben buradan bir şey göremiyorum. Fakat İç Tüzük’e göre…SALİH CORA (Trabzon) – Böyle konuşması doğru değil, özür dileyin. Lütfen özür dileyin yani, bu doğru değil.NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yaptığınız hareketten dolayı özür dileyin!BAŞKAN – Nezih bir dille konuşulması öngörülüyor İç Tüzük’te.NİLGÜN ÖK (Denizli) – Kadınlardan özür dileyin!SALİH CORA (Trabzon) – “Yanlışlıkla yaptım.” deyin.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ya! Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok ayıp, çok!BAŞKAN – Ben hatipleri buna davet ediyorum.FATİH ŞAHİN (Ankara) – Görüntüleri izleyin! Ara verin, görüntüleri izleyin!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp! Ayıp! Ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bu doların yükselmesi kime yarıyor? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp! Ayıp!NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yaptığınız hareket iğrenç bir hareket.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Yaradıkları birisi daha var, bir grup daha var; dolarla rüşvet alanlar, 10 bin dolar rüşvet alanlar onlar da. İki…FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, böyle devam edemeyiz.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı kanıtlanan kişiler büyükelçi olarak atandı. Şunlara soruyorum, siz de sorun, rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Haksızlık yapanlardan, rüşvet alanlardan büyükelçi olur mu?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ayıp!ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Genel Başkan konuşuyor…(Manisa Milletvekili Özgür Özel'in AK PARTİ sıralarına doğru yürümesi)FATİH ŞAHİN (Ankara) – Nereye geliyorsun?KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Arkadaşlar durun, bir şey olmaz, bir şey olmaz arkadaşlar. Rahatsız oldular biliyoruz.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Başkanım özür dileyecek.FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, ara verin, ara verin.NİLGÜN ÖK (Denizli) – İğrenç bir hareket…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Öyle bir noktaya getirdiler ki Türkiye'yi yolsuzluk yapanları affettiler, uyuşturucu baronlarını mahkemelerden kurtardılar, uyuşturucu baronlarını hapishanelerden kurtardılar, bunları da gayet iyi biliyoruz.FATİH ŞAHİN (Ankara) – Ara verin…BAŞKAN – Arkadaşlar, bir dakika…FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, ara verin, görüntüleri izleyin.BAŞKAN – Bir dakika arkadaşlar…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Hiçbir cumhuriyet savcısı…BAŞKAN – Sayın Kılıçdaroğlu…FATİH ŞAHİN (Ankara) – Böyle devam edilmez.BAŞKAN – Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika…KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Edilir, edilir.BAŞKAN – Arkadaşlar, konuşmadan sonra izleyeceğim, değerlendireceğiz.NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yaptığınız hareket iğrenç bir hareket, kadınlar olarak rahatsız olduk.BAŞKAN - Sakin olun, tamamlansın.NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bir Genel Başkan olarak yakışıyor mu?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Özür dilemesi lazım.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Amerika’daki enflasyonun, Avrupa Birliğindeki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sırtına yıkılmasından rahatsız olmanızdan da memnun oldum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Evet, memnun oldum. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Eğer siz bunun hesabını sorarsanız teşekkür ederim. Bana değil oraya kızacaksınız. Diyeceksiniz ki: “Ya, Amerika’daki enflasyon, efendim, Avrupa Birliğindeki enflasyon nasıl olur da bu milletin sırtına yıkılır?” (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şeytanın aklına bile gelmez ama bunların aklına geliyor. Evet, şeytanın aklına gelmez, bunların aklına gelir. (CHP sıralarından alkışlar)RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Başkanım, özür dilemesi lazım.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bürokraside de güveni sıfırladılar, bürokraside de. Devlette liyakati bitirdiler. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) “Devlet” dediğiniz adaletle yönetilir, “devlet” dediğiniz liyakatle yönetilir, “devlet” dediğiniz kurumda, devlette insanlar belli görevleri, belli saygınlığı olan görevleri yaparlar.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ya, ayıp, ayıp!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Devletin en önemli kurumlarını kapattılar, en önemli kurumlarını. Ve devlette paralel bir yapı oluşturdular. Siz paralel yapıdan şikâyet ediyorsunuz, değil mi?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Çok ayıp, çok.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bir Dışişleri Bakanı var, bir de sarayda Dışişleri Bakanı var; bir Merkez Bankasının görevi var, bir de sarayda bir başka kurumun görevi var; bir YÖK Başkanı var, bir de sarayda YÖK Başkanı var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)RAMAZAN CAN (KIRIKKALE) – Özür dile, özür dile!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bir Dışişleri Bakanının Sözcüsü var, bir de sarayda Dışişleri Bakanlığının Sözcüsü var. Dolayısıyla, bu paralel yapı Türkiye’yi aydınlığa çıkarmaz; bu paralel yapının değişmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar)MUSTAFA AÇIKGÖZ (Nevşehir) – Özür dilesin.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Bir genel başkan öyle yapar mı, ayıp ya.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Bir annenin en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Bir anneni en büyük korkusu, akşam evladı geldiğinde cep telefonu yanında mı, değil mi; sattı mı, satmadı mı?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – O nasıl hareket ya!KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Evet, bunların hepsini araştırıyoruz. Siz yapamazsınız. Bunlar hele hiç yapamazlar, sırtlarını baronlara dayamışlar ama biz yaparız, Allah’ın izniyle yapacağız, göreceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yapacağız, tutacağız; Türkiye’yi bu badireden çekip çıkaracağız tereyağından kıl çeker gibi. Kavga etmeyeceğiz ve bunu dostlarımızla beraber yapacağız. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)SALİH CORA (Trabzon) – Dostların kim?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Aynı hareketi yaparsın sen.KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) - Zindaşti’yi kim çıkardı? Kim çıkardı hapisten Zindaşti’yi, söyler misiniz bana kim çıkardı? Ya, tonlarca, kilolarca kokain yakalanıyor savcı cesaret edip soruşturma açamıyor ya, soruşturma açamıyor.SALİH CORA (Trabzon) – Nerede yakalandı?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Harekete ne olacak? O hareket ne olacak?KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Bakın, bir şey daha söyleyeyim.NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yaptığınız hareket doğru mu, size yakıştı mı?RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – Ayıp ya! Öyle bir hareket olur mu ya!NİLGÜN ÖK (Denizli) – Yaptığınız hareket size yakıştı mı?KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekilleri; uyuşturucu konusu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır.RAMAZAN CAN (Kırıkkale) – O hareket ne olacak, o hareket?NİLGÜN ÖK (Denizli) – Bir kadın vekil olarak sizi kınıyorum, yaptığınızı kabul etmiyorum.