Karısı pideciye kaçmıştı! Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, evden kaçan eşi Zehre Kıyak'ı arıyordu. Canlı yayına bağlanan kadın, pideci Gökhan ile kaçtığını, geri dönmeyeceğini söyledi. Bu sözleri duyan Serkan, kendinden geçti. Gözyaşları içerisinde feryat eden genç adamın o halleri herkesi üzmüştü! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntıları...Serkan Kıyak, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Serkan Kıyak, dakikalar sonra canlı yayında eşinin bulunduğu bilgisini aldı.Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, tehdit edildiğini ve kaçıp polise gitmesini istediZehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan zaten pideciden şüphelendiğini, defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, bahsi geçen pidecinin 2 çocuğu olduğunu ifade etti.Kendisinin bir kere bile alkol içmediğini, 87 yaşındaki nenesini nasıl bırakıp gittiğini, eşinin annesinin sülalesinin perişan olduğunu dile getiren Serkan Kıyak'a Zehra Kıyak'tan yanıt geldi.Zehra, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi.'Pideci Gökhan'layım beni aramayın' diyen Zehra Kıyak'ın sözlerinin ardından Müge Anlı canlı yayında bulunan eş Serkan Kıyak sinir krizi geçirdi.'Eşimi buraya getirin, Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum' feryatları ile kendini yerden yere atan Serkan'ın gözyaşları Müge Anlı canlı yayınını izleyen herkesi üzmüştü!Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı.Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, eşinin geri dönmesini isteyen Serkan Kıyak, bir haber daha verdi.Eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen Serkan Kıyak bir kez daha yıkıldı.Serkan Kıyak, çocuğuyla yeni bir hayat kurmak istediğini, eşini de bir daha görmek istemediğini belirtti.