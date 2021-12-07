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Karaman'da tarlasında kazı yapan kişi, toprak altında kalarak öldü

Karaman'da tarlasına su getirmek için kazdığı çukurun kenarına attığı toprağın altında kalan 42 yaşındaki Hasan Hüseyin Önal kurtarılamadı.

Ekleme: 7.12.2021 - 21:35 Güncelleme: 7.12.2021 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Karaman'da tarlasında kazı yapan kişi, toprak altında kalarak öldüBugün 13.30 sıralarındaKaraman'a bağlı Başkışla köyünde meydana gelen olayda Hasan Hüseyin Önal, yakınlarıyla birlikte kendi tarlasına su getirmek için döşeyeceği borular için kazı yapmaya başladı.

KAZI YAPARKEN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Önal, kazıdan çıkan ve çukurun kenarına attığı biriken toprağın kayması sonucu, toprak altında kaldı. Yakınları tarafından kurtarılan Önal, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Önal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ IŞIK: MAALESEF VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastaneye gelen Karaman Valisi Alpaslan Işık, doktorlardan bilgi aldı.

Vali Işık, “Bugün Başkışla köyümüzde arazisine su almak için kazı yapan bir vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Olay yerine yaklaşık 25 dakika içinde ambulansımız hemen intikal etti. Ambulansımız olay yerine vardığı zaman köylüler tarafından vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştı. Biz de olay yerine gittik, vatandaşımızın ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Gerek yolda gerek hastanede kalp masajına devam edildi fakat maalesef vatandaşımızı kaybettik.” dedi.




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