Kalp Çarpıntısı Nedir?



Kalp Çarpıntısı Neden Olur?



Kalp Çarpıntısı Nasıl Geçer?



Kalp Çarpıntısı Nasıl Tedavi Edilir?



Kalp Çarpıntısı Ne Kadar Sürer?



, yaşamınız boyunca atan bir organdır, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin açısından zengin kanı organ ve dokulara taşır. Bu tür sürekli olaylar bu kişiyi rahatsız etmeyecektir. Başka bir deyişle, bir kişi genellikle kalp atışlarını hissedemez. Ancak farklı nedenlerden dolayı yüksek hızlı kalp ritimleri oluşabilir. Peki? Sizler içinyöntemlerini yazdık.Çarpıntı, kişinin kalp atışı hissi olarak ifade edilebilir. Çarpıntı mutlaka normalden daha hızlı değildir. Fiziksel aktivite veya ruh hali değişimleri nedeniyle bir kişinin kalbi normalden daha hızlı atabilir. Çarpıntı, aritmi adı verilen kalp ritmi bozukluğunun habercisi olabilir. Sağlıklı bireylerde çarpıntı belirtileri fiziksel aktivite ile gelişen taşikardi olarak görülebilir. Bu durumda, kalp hızındaki artış dışında EKG etkileşimi beklenmez. Ancak bazı durumlarda kalp çarpıntısı nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüste sıkışma ve yanma, baş dönmesi ve bayılmaya neden oluyorsa acil tıbbi yardım alınmalıdır. Ayrıca hamilelikte kalp çarpıntısı riski normal hayata göre daha fazladır.Çarpıntı nedenleri 'kalp dışı nedenler' ve 'kalp hastalığı' olarak ikiye ayrılabilir. Kalp dışı neden çarpıntıdır, kalbin kendi sorunu değil, başka faktörlerin neden olduğu bir sorundur.Aşırı fiziksel aktiviteKaygı ve anksiyete bozukluklarıAşırı kanamaZehirli guatrYüksek ateşKan şekeri düşüklüğüKansızlıkAlkol ya da tütün kullanımıMigrenKafein tüketimiBirtakım ilaçlarArteriovenöz fistüllerAnormal elektrolit seviyeleriAşırı sıvı kaybıFeokromasitoma (böbrek üstü bezi tümörü)Oksijen düşüklüğüOrtostatik hipotansiyonKalp çarpıntısının nedenleri arasında, herhangi bir tedavi gerektirmeyen ekstra kalp atışı düzeylerinden yaşamı tehdit edebilecek ciddi kalp hastalıklarına kadar birçok sorun kalbe bağlı faktörlerden kaynaklanabilir. Bunlar arasında sıklıkla gözlenen nedenler şunlardır:Tansiyon yüksekliğiKalp damar hastalıklarıKalp kası hastalıklarıKalp zarı ya da kalp kası iltihabı (myokardit, perikardit, endokardit çarpıntılarda)Kalp romatizması,Kalp hızının yavaşlamasıKalp kapağı değişmesiDoğumsal kalp anomalileriKalp piliAort damarında genişlemeAritmi sorunları çok ve çeşitlidir. Bazıları hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle kalp çarpıntısından nasıl kurtulur sorusu bu sorunu yaşayan kişilerin ortak merakıdır. Ancak aritmisi olan hastalar tedavi sırasında aritminin ana nedenini (varsa) bulmak için dikkatle muayene edilmeli ve tedavi süreci buna göre planlanmalıdır. Kalp çarpıntısı (aritmi) teşhisi konulurken aşağıdaki testler yapılmalıdır:Bu kalp çarpıntısı için başvuran tüm insanlar için uygun bir kalp radyografisidir. Ancak normal bir EKG, bireyin aritmisi olmadığı anlamına gelmez. Çarpıntılar genellikle kısa süreli olduğu için hemen alınan elektrokardiyogram normal değerler gösterebilir. Bu nedenle EKG istirahatteyken veya kuvvet uygularken alınmalıdır.Kan seviyelerini, tiroid hormonu ve elektrolit seviyelerini kontrol edilmelidir.Kalbi incelemek için ultrason ekipmanı kullanır. Kalp kapakçıklarının durumunu, pompalama işlevini ve kalp atış hızını kontrol edin ve çarpıntıya neden olan durumları araştırın.Belirli kalp ritmi bozukluklarını tespit etmek için kişinin kalp ritmini kaydeden cihaza dinamik kalp ritmi denir. Kalp ritmi genellikle 24 ila 72 saat arasında kaydedilir. Kayıtların yorumlanması bir uzman tarafından yapılmalıdır.Çarpıntısı olan çok nadir hastalarda Holter kullanımı tanı koymak için yeterli olmayabilir. Çünkü belirtilen süre içerisinde çarpıntı olmayabilir. Bu durumda cihazı kişiye 2-3 hafta süreyle bağlayın, bu da kalp çarpıntısı meydana geldiğinde cihaz üzerinde bir tuşa basarak kayıt yapılmasına olanak sağlar. Tanı aralıkları uzun olan çarpıntılarda ilk tercihtir.Kalp çarpıntısı tedavi edilirken ilaçlar ve girişimsel tedaviler kullanılır. İlaç tedavisinden başarılı sonuç alınamayan durumlarda 'radyofrekans ablasyon' adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu şekilde hastanın bacağındaki atardamar veya toplardamarın girişimsel tedavisi ile bir ritim bozukluğu tedavi edilebilir. Gelişen tıbbi koşullar altında bu yöntemin başarı oranı %99 kadar yüksektir. Radyofrekans ablasyon, çarpıntıya neden olan odağı veya mekanizmayı radyofrekans enerjisi ile ortadan kaldırmayı amaçlar.Ablasyon tedavisi sonrası ritim bozukluğunun bir kısmı kaybolur ve artık tekrarlamaz. Bununla birlikte, bazı insanlar radikal tedaviye yanıt vermeyebilir. Bu tür aritmiler yıllarca veya ömür boyu ilaç gerektirebilir.Bazı aritmi vakaları kalp pilleri (kalp pilleri) ile tedavi edilir.Kalp pilleri genellikle 'bradiaritmileri' tedavi etmek, yani kalbin yavaş çalıştığı ritim bozukluklarını, yani kalp ritminin aşırı yavaşladığı veya kalp bloğunun meydana geldiği durumları tedavi etmek için kullanılır. Kalp pili kullanan kişilerin sık sık kontrole ihtiyacı vardır. Ventriküler taşikardi veya ventriküler fibrilasyon gibi bazı taşiaritmiler ilaçlara ve radyofrekans ablasyona yanıt vermeyebilir. Bu hastalarda kalp piline benzer bir 'kalp defibrilatörü' kullanılır. Bu cihazlar kalp pillerine benzer, ancak durumu düzeltmek için yaşamı tehdit eden bir ritimde elektrik şoku enerjisi sağlayarak hayat kurtarabilirler.Çarpıntı, genellikle stres, egzersiz, soğuk algınlığı, panik atak veya bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle kalbin normalden daha hızlı atmasıdır. Bu tür çarpıntılar genellikle birkaç saniye sürer ve nedeni önemli değildir. Ancak daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz mutlaka doktora görünerek vakit kaybetmeyin. Ayrıca çarpıntı mide bulantısına, şiddetli baş dönmesine, nefes darlığına veya göğüste rahatsızlığa neden oluyorsa derhal tıbbi yardım alın.