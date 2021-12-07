İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz

CHP ile İyi Parti arasında yaşanan adaylık krizi sürüyor. Her açıklamalarında "erken seçim,hemen seçim" tarzında söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çağrısı yapmalarına rağmen henüz bir aday ismiaçıklayamadı.KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR AMA...CHP içerisindeki Kılıçdaroğlu'na muhalif kesim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremİmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için ön planaçıkarırken, Kılıçdaroğlu ise bu iki ismin önünü kesmek için her türlü hamleyi deniyor.Geçtiğimiz haftalarda İmamoğlu adeta adaymışçasına il il Türkiye turuna çıkarken, CHP GenelBaşkanı ise katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya"Belediye başkanı olarak hizmete devam etmeliler" yorumunda bulunmuştu.Medya önünde ve meydanlarda açık açık aday olduğunu itiraf edemese de son dönemdeaday olacakmış gibi vaatler veren Kılıçdaroğlu'na karşı HDP "Biz de masada varız" kartınıoynarken, İyi Parti'de Meral Akşener'in ise İmamoğlu ismini ön plana çıkardığı biliniyor.İYİ PARTİ'DEN CHP LİDERİNİN ADAYLIĞINA VETO: KAZANAMAZCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle ilgili İYİ Parti kanadından flaş biraçıklama daha geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıile ilgili "İdealist davranmalı, nefis zamanı değil" yorumunda bulundu. Konuşmasınındevamında kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceklerini söyleyen Aydın, adetaKılıçdaroğlu'nun aday olursa kazanma ihtimali olmadığını itiraf etti.Koray Aydın konuyla ilgili olarak, "Kendisinden talip olduğunu duymadım ama bizimbir ilkemiz var. Diyoruz ki bu konuda herkes idealist davranmalı, nefis zamanı,adaylık düşünenler idealist davranmalı. Kimler aday olmayı düşünüyorsa buşartları göze alarak temel ilkemize kabul sağlayarak bu yola çıkmalılar.Kazanmama riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İyi Parti olarak kabuletmiyoruz. Millet İttifakı'nın varlığı seçimi ilk turda kazanabilecek genişlikte, obakımdan en uygun adayın istişarelerle belirlenerek ortaya konulması Türkiye'yeyapılabilecek en iyi iyilik. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağınısöyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.CHP'DEN YANIT GELDİİyi Partili Aydın'ın sözlerine yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Meclis'te sorularıyanıtlayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili net bir ifade kullanamazken "GenelBaşkanımızın görüşleri kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmakgereksizdir." dedi.