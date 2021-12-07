İşte günün çok konuşulan karikatürü!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor...Dün başlayan ve 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde Meclis, gergin anlara şahit oldu.Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareket, görüşmelere damga vurdu.CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti.Karikatürist Kasım Özkan Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketi ile ilgili bir çizim yaptı.İşte dikkat çeken o karikatür...