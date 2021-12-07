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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte günün çok konuşulan karikatürü!

Kasım Özkan bugün çok konuşulan bir karikatüre imza attı. Özkan, çiziminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te el hareketi çekmesine dikkat çekti.

İşte günün çok konuşulan karikatürü!
Ekleme: 7.12.2021 - 10:30 Güncelleme: 7.12.2021 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İşte günün çok konuşulan karikatürü!
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ediyor...

Dün başlayan ve 12 gün sürecek görüşmelerin ilk gününde Meclis, gergin anlara şahit oldu.

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı hareket, görüşmelere damga vurdu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti.

DİKKAT ÇEKEN KARİKATÜR

Karikatürist Kasım Özkan Kılıçdaroğlu'nun skandal hareketi ile ilgili bir çizim yaptı.

İşte dikkat çeken o karikatür...


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