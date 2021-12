İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de, 'Milletin sesi' konulu ilk mitingini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer; CHP Lideri ile birlikte poz verdi.Mitinge 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na rakip olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti. CHP'nin yayın organı gibi hareket eden Fox TV'de Mersin mitingini yorumlayan Murat Yektin, Mansur Yavaş'a ilişkin 'Benim bilgime göre mitinge katılması için bir davet yok' dedi.Öte yandan CHP'nin Mersin mitingiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşım yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isemitingle ilgili hiç paylaşım yapmadı.Kulislerde dolaşan söylentilere göre İmamoğlu'nun adaylıkta kendisini öne çıkardığı için Genel Merkez rahatsızlık duyuyor. Kılıçdaroğlu'nun da İmamoğlu'nun adaylığı konusundasorulan sorulara 'önce belediye başkanı olarak işini yapsın' imalı yanıtlarla yolunu kestiği biliniyor.Öte yandan İP lideri Meral Akşener'in de kartını İmamoğlu'ndan yana oynadığı biliniyor. Akşener'in İmamoğlu için adaylık sinyali CHP'de kriz çıkardı. Belediye başkanlarının adaylığını istemeyen ve 'Belediyede göreve devam etsinler' sözleriyle adaylık yolunu kesen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in İmamoğlu'nu öne çıkarmasının ardından İBB'ye karşı mesafeli davrandı, katıldığı İBB'nin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine ilişkin sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yaptırmadı.İmamoğlu'nu destekleyen Meral Akşener ise 'Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılışı'na katıldık… İklim değişikliğine karşı İstanbul'umuzu öncü kılan bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil Çözüm ile sıfır karbon ayak izine ulaşan bir İstanbul mümkün…' ifadeleriyle İBB'ye yanladı.İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun, Kılıçdaroğlu'nun paylaşım yapmaması üzerine manidar bir şekilde Akşener'e teşekkür ederek, 'Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıkyakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederiz.' dedi.Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP kulislerine dayanarak İmamoğlu'nun çok fazla PR yaptığını vurguladı Mansur Yavaş ile ilgili de 'Her ne kadar belediye CHP'li olarak gözükse de vurguladı. Mansur Yavaş ile ilgili de, Her ne kadar belediye CHP li olarak gözükse de yönetim kadrosunun İYİ Parti ve eski MHP kadrolarından oluşması CHP'de rahatsızlık yaratıyor' dedi. Kılıçdaroğlu'nun çevresindekiler, 'İmamoğlu'nun bu kadar öne çıkmasından rahatsızlar' vurgusu yaptı.2023 seçimleri yaklaştıkça CHP'deki kriz de her gün yeni bir boyut kazanarak karşımıza çıkıyor. İttifakın ve adaylık meselesindeki sessizliğin ne kadar süreceğini zaman gösterecek.