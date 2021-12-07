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İl Jandarma Komutanı Bilgiç'ten acı haber!

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç (48), Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ekleme: 7.12.2021 - 21:21 Güncelleme: 7.12.2021 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
İl Jandarma Komutanı Bilgiç'ten acı haber!
Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, bugün yaşamını yitirdi.

Albay Bilgiç için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ile protokol üyeleri katıldı.

Albay Halil Murat Bilgiç'in cenazesi, okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya uğurlandı.

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