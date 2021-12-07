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HDP'li Ömer Öcalan, federal sisteme geçme önerisi yaptı

Mevcut yönetim sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığına vurgu yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, uygun olan yönetim biçiminin demokratik konfederasyon olduğunu söyledi.

HDP'li Ömer Öcalan, federal sisteme geçme önerisi yaptı
Ekleme: 7.12.2021 - 17:36 Güncelleme: 7.12.2021 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Ömer Öcalan, federal sisteme geçme önerisi yaptı
Bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), partilerin fikir aktarımları devam ediyor.

Genel Kurul'a hitap eden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mevcut bütçenin tartışılmasından önce sistemin değiştirilmesi gerektiği fikrini açıkladı.

Merkezi hükümet sisteminde, merkezi ulus devlet sisteminde sayısal çokluğa göre sağlanan düzenin demokratik olmadığını söyleyen Öcalan, bu durumun tartışma ve değiştirme zeminini de engellediğini belirtti.

"ELEŞTİRİLER ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL MERKEZİ ULUS DEVLET SİSTEMİDİR"
Mekanizmanın eleştirilmesinden önce merkezi ulus devlet sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Öcalan, "Şimdi bu mekanizmayı eleştirirsek anlamsız olur. Sistemin dışına çıkarsak, varolan ulus devlet sistemini eleştirmekte fayda var.

Biz burada ekonomiyi 2022 yılı bütçesini konuşmuyoruz. Biz burada kurumlar arasında varolan ganimeti nasıl pay edeceğimizi konuşuyoruz. Hangisi bu parayı nasıl eritecek.

Varolan büyük buhranı görmeyen bir anlayış vardır. Bunun eleştirilmesi önündeki en büyük engel, merkezi ulus devlet sistemidir. " dedi.


"MUHALEFET AB'NİN YEREL ÖZERKLİK ŞARTININ KARŞISINDA YER ALIYOR MU BİLMİYORUZ"
Öcalan, muhalefet partilerine seslenerek, "Muhalefet de belki şu noktada ortaktır. AB'nin yerel özerklik şartı karşısında yer alıyorlar mı bilmiyoruz. Bu merkezi düzeydeki yapılanma, devlet mekanizması, yerelin bütçesini, geleceğini düşünmez. Buradaki yapı, antidemokratik bir yapıdır.

"HÜKÜMET BUNU TÜRK TİPİ SİSTEM DİYE ADLANDIRMIŞ"
583 vekil şu an seçlerek buraya gelmiştir. 80 yıllık dönemde de böyleydi. Sistemi değiştirme iddiasıyla yola çıkan AK Parti, 80 yıllık sisteme de rahmet okuttu. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Sistem demeye gerek yok, cumhurbaşkanlığı sistemi hiç değil, başkanlık sistemi hiç değil. Gerçi hükümet bunu Türk Tipi Sistem diye adlandırmıştır. Ne olduğu belirsiz, anlamsız, kıymetsiz bir sistem.


"BUNUN KARŞISINA, DEMOKRATİK KONFEDERAL SİSTEMİ KOYUYORUZ"
Şu an bir teokrasi devletine döndük. Sistemin dışına çıkarak önermelerde bulunmamız gerekiyor. Birden fazla etnik yapı, inançsal yapı, siyasal anlayışı içinde barındıran mekanizma, ulus devletle yürütülmez.

Biz bunun karşısına demokratik konfederal sistemi koyuyoruz. Yoksa yüz yıldır böyle geldi. 2023 hedefi olanlar ülkeyi daha da uçuruma, daha da derinleşen çelişkilerin içerisine koyacaktır." açıklamasında bulundu.

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