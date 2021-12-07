Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.

İngiltere, hastane çalışanı bir canavarın morgdaki cesetlere tecavüz etmesiyle sarsıldı. Türkkızı Azra Kemal'in cesedine de tecavüz eden David Fuller isimli hastane çalışanının itiraflarıkan dondurdu.İki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu.David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'yekadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismardabulunduğunu itiraf etti.Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve CarolinePierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca ikihastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.TÜRK KIZI AZRA KEMALİstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'dehayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastaneninmorgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrısuçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu daiçeriyordu.2,5 MİLYON STERLİN TUTTUSoruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2,5 milyon sterlin tutandev bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ıntükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu.Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ıncesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.Polisler, Fuller'ın evinde milyonlarca cinsel istismar görüntüsü içeren sabit disklerin yanı sıra,morglarda çalışırken kaydettiği istismar videoları buldu. Gardırobun içindeki bir komodininarkasına yapıştırılmış şekilde bulunan hard disklerde, kurbanlardan bazılarının adını taşıyanklasörler yer alıyordu.BAZI CESETLER TEŞHİS EDİLEMEDİ2008'den Kasım 2020'ye kadar üç çocuk ve çok sayıda kadın cesedini istismar ettiğigörüntüler vardı. Polis, cesetlerden 20'sini teşhis edemedi. Fuller, 1989'dan itibarenhastanelerde elektrikçi olarak çalışmış, Eylül 2011'de Kent ve Sussex Hastanesi kapananakadar da orada görevlendirilmişti. Hastanenin kapanmasından sonra Pembury kentindekiTunbridge Wells Hastanesi'ne gönderilen David Fuller, suçlarına orada da devam etti.Soruşturmada Fuller'ın geç vardiyada çalıştığı ve diğer çalışanlar işten çıktıktan sonramorglara giderek cesetleri istismar ettiği anlaşılmıştı.18 YILDIR PERDELERİ AÇMADIOlaylardan habersiz komşuları da David Fuller'ın garip tavırlarından şüpheleniyordu. Fuller,18 yıldır yaşadığı Doğu Sussex'teki evinde perdeleri neredeyse hiç açmamıştı.YÜZLERCE KİŞİYE DAHA SALDIRMIŞ OLABİLİRKomşusu, 'Sık sık onu gece 2 ya da 3'te arabayı kullanırken duyardık. Şimdi isenereye gittiğini öğrendik...' demişti. Fuller, yaşları 9 ile 100 arasında değişen yaklaşık 80cesedi istismar ettiğini itiraf etti. Ancak polis, Kent ve Sussex Hastanesi ile Tunbridge WellsHastanesi'nde 12 yıl boyunca yüzlerce kişiye daha saldırmış olabileceğine inanıyor.