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Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.

67 yaşında bir hastane çalışanı olan David Fuller, mide bulandırıcı suçlara imza attı! Hastane morgunda en az 100 cesede istismarda bulunan ve kurbanları arasında bir Türk'ün de bulunduğu morg canavarı Fuller'ın yaptıkları kan dondurdu. Mahkemeden 51 ayrı suçu kabul eden sapkın Fuller'in 78 kişinin cesedine 44 ayrı suç işlediği belirtildi. Haberin detayları...

Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
Ekleme: 7.12.2021 - 10:16 Güncelleme: 7.12.2021 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.

İngiltere, hastane çalışanı bir canavarın morgdaki cesetlere tecavüz etmesiyle sarsıldı. Türk
kızı Azra Kemal'in cesedine de tecavüz eden David Fuller isimli hastane çalışanının itirafları
kan dondurdu.

İki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu.
David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı.  67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye
kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda
bulunduğunu itiraf etti.

Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline
Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki
hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.

TÜRK KIZI AZRA KEMAL

İstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de
hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin
morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı
suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da
içeriyordu.

2,5 MİLYON STERLİN TUTTU

Soruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2,5 milyon sterlin tutan
dev bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ın
tükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu.
Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ın
cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.

Polisler, Fuller'ın evinde milyonlarca cinsel istismar görüntüsü içeren sabit disklerin yanı sıra,
morglarda çalışırken kaydettiği istismar videoları buldu. Gardırobun içindeki bir komodinin
arkasına yapıştırılmış şekilde bulunan hard disklerde, kurbanlardan bazılarının adını taşıyan
klasörler yer alıyordu.

BAZI CESETLER TEŞHİS EDİLEMEDİ
2008'den Kasım 2020'ye kadar üç çocuk ve çok sayıda kadın cesedini istismar ettiği
görüntüler vardı. Polis, cesetlerden 20'sini teşhis edemedi. Fuller, 1989'dan itibaren
hastanelerde elektrikçi olarak çalışmış, Eylül 2011'de Kent ve Sussex Hastanesi kapanana
kadar da orada görevlendirilmişti. Hastanenin kapanmasından sonra Pembury kentindeki
Tunbridge Wells Hastanesi'ne gönderilen David Fuller, suçlarına orada da devam etti.
Soruşturmada Fuller'ın geç vardiyada çalıştığı ve diğer çalışanlar işten çıktıktan sonra
morglara giderek cesetleri istismar ettiği anlaşılmıştı.

18 YILDIR PERDELERİ AÇMADI

Olaylardan habersiz komşuları da David Fuller'ın garip tavırlarından şüpheleniyordu. Fuller,
18 yıldır yaşadığı Doğu Sussex'teki evinde perdeleri neredeyse hiç açmamıştı.

YÜZLERCE KİŞİYE DAHA SALDIRMIŞ OLABİLİR

Komşusu, 'Sık sık onu gece 2 ya da 3'te arabayı kullanırken duyardık. Şimdi ise
nereye gittiğini öğrendik...' demişti. Fuller, yaşları 9 ile 100 arasında değişen yaklaşık 80
cesedi istismar ettiğini itiraf etti. Ancak polis, Kent ve Sussex Hastanesi ile Tunbridge Wells

Hastanesi'nde 12 yıl boyunca yüzlerce kişiye daha saldırmış olabileceğine inanıyor.
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