Galatasaray Fenerbahçe Kadın Futbol Maçı Ne Zaman? Galatasaray Fenerbahçe Kadın futbol Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?







Galatasaray Fenerbahçe Biletleri Ne Kadar?

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı çoğu kişinin heyecanla beklediği etkinlikler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok vatandaşvesorusuna cevap arıyor. Maç için birçok kişi araştırma yapmaya başladı.sorusunun cevabı için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Galatasary Fenerbahçe kadın futbol maçı herkesin ilgiyle beklediği etkinlikler arasındadır. Bu sebeplevesorusu sık sık araştırılıyor. Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı 7 Aralık Salı günü saat 19:00'da yapılacak. Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı beIN Sports'tan kanalından canlı olarak izlenebilecek.Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçını daha yakından izlemek isteyen kişilersorusunu araştırıyor. Stadyumdan maçı izlemek için fiyatlar 5-10 lira arasında değişiklik gösteriyor. Galatasaray tarafından biletlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;'Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, Coca-Cola Hazırlık Maçı'nda 7 Aralık Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 5 Aralık Pazar günü saat 17.00 itibarıyla passo.com.tr adresinden Fenerbahçe logolu passolig kartlar hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.2021-2022 Futbol sezonu kombine sahiplerimiz maçı ücretsiz olarak izleyebileceklerdir.Kadına şiddette karşı ortak duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlık maçında bir araya gelecek olan iki takımın müsabakasına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.'TFF tarafından yapılan açıklamayla stadyumlara seyircilerin alınmaya başlayacağı belirtilmişti. Fakat yapılan açıklamaya göre stadyuma giriş için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İşte TFF tarafından yayınlanan stadyuma giriş koşulları;- Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.-T.C. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.-T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla genel satış günü, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler.-Maç günleri maça giriş hakkı olan tüm bilet sahiplerine HES Kodu üzerinden tekrar sorgulama yapılacaktır. Riskli olan veya belirlenmiş kriterlere uymayan kişilerin stadyuma girişleri bloke edilecek olup, bilet sahibine sms ve e-mail ile bilgilendirme yapılacaktır. Bilet sahibi maç günü biletini gerekli kriterleri sağlayan bir başkasına transfer edebilir.-12 yaş ve üzeri taraftarların aşı takvimini tamamlamış olması gerekmektedir.- 0 - 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı ve HES kodu olması zorunludur.-Seyircilerin COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyma zorunlulukları vardır.-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.-Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.-Maça gelecek kişilerin stadyum girişinde HES kodları sorgulanacaktır.-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.