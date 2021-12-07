Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri hararetli başladı.Görüşmelerde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u sert ifadelerle eleştirdi.'SİZ CUMHURBAŞKANINI DEĞİL, MECLİSİ SAVUNACAKSINIZ'Altay, 'Siz atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksanız meclisi savunacaksınız.' dedi.ŞENTOP ELİNİ MASAYA VURDUEngin Altay'ın sözlerine sinirlenen Şentop, elini masaya vurarak şu ifadelerle yanıt verdi:'BEN MECLİSİ SAVUNUYORUM, SANA MI SORACAĞIM BEN NE KONUŞACAĞIMI''Meclis iç tüzüğüne aykırı, temiz bir dil kullanılıyor diyor. Bununla ilgili ikaz ederken ben burada meclisi savunuyorum, iç tüzüğü savunuyorum. Sen mi tayin edeceksin benim ne söyleyeceğimi! Sana mı soracağım ben ne konuşacağımı. Hadi oradan...'