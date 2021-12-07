DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti

Birçok üyesi ve yöneticisi yakalanıp tutuklanan terör örgütü DHKP/C'de bir iç hesaplaşmanın yaşandığı ortaya çıktı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, ihbarla başlayıp itiraflarla zirveye çıkan operasyonel süreç, canlı bomba talimatına karşı çıkarak 'Ben örgüte sadakatte hiçbir yanlış yapmadım. Gözden çıkarılacak bir şeyi ise hiçbir zaman yapmadım' diyen sözde SPB (Silahlı Propaganda Birlikleri) alan sorumlusunun yakalanmasıyla başladı.DHKP-C TERÖRİST 126 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİGözaltına alınıp sorguya alınan K.K. adlı alan sorumlusu, örgüt içi ihbarla yakalandığını düşünerek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan K.K.'nın verdiği bilgilerle terör örgütü yönetici ve mensubu olup, terör faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla 126 isim belirlendi.İTİRAF BİLGİLERİ SONRASI YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, daha önceki operasyonlardan elde edilen bilgi ve verilerle karşılaştırılan itiraf bilgilerinden 126 isme gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.İTİRAFÇI TERÖRİSTİN SAKLADIĞI İSİMLER DE DEŞİFRE OLDUİstanbul merkez olmak üzere 16 ilde geçtiğimiz 15 Ekim günü düzenlenen operasyonlarda bu şüphelilerden 96'sı yakalanıp 33'ü tutuklandı. İtirafçı sözde SPB sorumlusunun isimlerini vererek yakalattığı örgüt mensuplarının verdiği bilgilerle de SPB sorumlusunun isimlerini sakladığı kendisine yakın 33 şüpheli daha yakalandı.