  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti

Terör örgütü DHKP/C'de yaşanan iç hesaplaşma sonucu 126 isim deşifre oldu. Gözaltına alınıp sorguya alınan K.K. adlı alan sorumlusu etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
Ekleme: 7.12.2021 - 11:14 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
Birçok üyesi ve yöneticisi yakalanıp tutuklanan terör örgütü DHKP/C'de bir iç hesaplaşmanın yaşandığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, ihbarla başlayıp itiraflarla zirveye çıkan operasyonel süreç, canlı bomba talimatına karşı çıkarak 'Ben örgüte sadakatte hiçbir yanlış yapmadım. Gözden çıkarılacak bir şeyi ise hiçbir zaman yapmadım' diyen sözde SPB (Silahlı Propaganda Birlikleri) alan sorumlusunun yakalanmasıyla başladı.

DHKP-C TERÖRİST 126 KİŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Gözaltına alınıp sorguya alınan K.K. adlı alan sorumlusu, örgüt içi ihbarla yakalandığını düşünerek itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan K.K.'nın verdiği bilgilerle terör örgütü yönetici ve mensubu olup, terör faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla 126 isim belirlendi.

İTİRAF BİLGİLERİ SONRASI YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, daha önceki operasyonlardan elde edilen bilgi ve verilerle karşılaştırılan itiraf bilgilerinden 126 isme gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

İTİRAFÇI TERÖRİSTİN SAKLADIĞI İSİMLER DE DEŞİFRE OLDU

İstanbul merkez olmak üzere 16 ilde geçtiğimiz 15 Ekim günü düzenlenen operasyonlarda bu şüphelilerden 96'sı yakalanıp 33'ü tutuklandı. İtirafçı sözde SPB sorumlusunun isimlerini vererek yakalattığı örgüt mensuplarının verdiği bilgilerle de SPB sorumlusunun isimlerini sakladığı kendisine yakın 33 şüpheli daha yakalandı.
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
Darbe hasretiyle yanan 103 emekli amiralin iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Hükümete karşı harekete geçmek için imza attılar
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Terör örgütüne bir darbe daha: PKK'nın sözde GAP sorumlusu etkisiz
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine yanıt
İşte günün çok konuşulan karikatürü!
İngiltere parlamentosunda skandal 'kokain' iddiası
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu