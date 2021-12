Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunuyor. İmza töreninin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Rabbim sizi ve güvenlik güçlerimizin tamamını her türlü kazadan, beladan ve saldırıdan muhafaza eylesin. Sizlere ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin sevgilerini, selamlarını getirdim. Sizler devletimizin göz bebeğisiniz. Buradaki görevinizi büyük titizlik ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da memnuniyet duyuyorum.Bu güzel coğrafyanın kardeşlikle gündeme gelmesini her alanda güçlenmesini arzu ediyoruz. Körfez halklarının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir.KATAR'LI KARDEŞLERİMİZİN DAYANIŞMASINI UNUTMAYIZBaşta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere, Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız.Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.Türkiye'nin yatırım istihdam üretim ve ihracat ekseninde katkı sunan Katar'lı kardeşlerimize biz de gereken desteği gösteriyoruz. Katar'lı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklara tepki gösterdik.Savunmadan güvenliğe, önemli kararlar aldık. Toplam 15 anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi geliştireceğiz. Katar halkının size olan teveccühüne de yakından şahit oldum. Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle iftihar ettim. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adletmeyin, en köklü ordulardan olan Türk ordusunun mensubu olan sizler burada bulunuyorsunuz. Şanlı türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize inanıyorum.Memlekete, sevdiklerinize kavuşmanızı temmeni ediyorum. Rabbim sizleri korusun, Allah'a emanet olun.