  • USD: 13,67 - 13,69
  • EURO: 15,41 - 15,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!
Ekleme: 7.12.2021 - 15:45 Güncelleme: 7.12.2021 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunuyor. İmza töreninin ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rabbim sizi ve güvenlik güçlerimizin tamamını her türlü kazadan, beladan ve saldırıdan muhafaza eylesin. Sizlere ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin sevgilerini, selamlarını getirdim. Sizler devletimizin göz bebeğisiniz. Buradaki görevinizi büyük titizlik ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da memnuniyet duyuyorum.

Bu güzel coğrafyanın kardeşlikle gündeme gelmesini her alanda güçlenmesini arzu ediyoruz. Körfez halklarının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir.

KATAR'LI KARDEŞLERİMİZİN DAYANIŞMASINI UNUTMAYIZ

Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere, Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız.

Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

Türkiye'nin yatırım istihdam üretim ve ihracat ekseninde katkı sunan Katar'lı kardeşlerimize biz de gereken desteği gösteriyoruz. Katar'lı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklara tepki gösterdik.

Savunmadan güvenliğe, önemli kararlar aldık. Toplam 15 anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi geliştireceğiz. Katar halkının size olan teveccühüne de yakından şahit oldum. Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle iftihar ettim. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak adletmeyin, en köklü ordulardan olan Türk ordusunun mensubu olan sizler burada bulunuyorsunuz. Şanlı türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize inanıyorum.

Memlekete, sevdiklerinize kavuşmanızı temmeni ediyorum. Rabbim sizleri korusun, Allah'a emanet olun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Mehmetçik'e seslendi!
Etkisiz hale getirilen teröristin evinde dikkat çeken görüntü!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 PKK'lı etkisiz
DEVA Partisi'nde istifa şoku!
Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi! 'Ankara'da muz hayali yerine gerçek hizmet istiyoruz'
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme: Katar ile iş birliğini güçlendirecek 15 anlaşmaya imza atıldı
Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Çöplükte kız bebek cesedi bulundu! Acı gerçek otopside ortaya çıktı!
Ankara Büyük Şehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi batıyor
CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar!
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor

Konut alacaklar dikkat! 42 bin TL’ye kadar destek veriliyor