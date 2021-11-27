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Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Havaların soğuması ve okulun başlamasıyla birlikte çocuğunuz nezle olsa bile korona kapacağından endişe ediyor olabilirsiniz. Çocuklarda koronavirüs okulların açılmasıyla daha sık görülmeye başladı. Peki Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır? İşte çocuklarda koronavirüs belirtileri...

Ekleme: 27.11.2021 - 14:15 Güncelleme: 7.12.2021 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Covid-19 virüsü çocuklarda görülebilmekte ve tüm yaş gruplarını etkilemektedir. Özellikle yüz yüze eğitimin başlangıcında çocuklarda Covid-19'un görülebileceği unutulmamalıdır. Ancak Covid-19 semptomlarının çocuklarda görülen grip üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzemesi nedeniyle ailelerin kafası karışabilir. Bu durumda çocuğun koronavirüs veya grip olup olmadığının belirlenmesi önemlidir; bir çocuk doktoru ile görüşülmesi, gerekirse PCR testinin yapılması ve doktor tavsiyesine göre grip ve Covid aşılarının yapılması hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Peki Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır? Sizler için çocuklarda koronavirüs belirtileri bir araya getirdik.

Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?


Halsizlik ve enerji kaybı
Yüksek ateş durumu
Şiddetli boğaz ağrısı
Şiddetli öksürük
Tat ve koku alamama
Göğüs ağrısı çekmek
Yemek yemek istememek
Anormal şekilde görülen cilt döküntüleri
Bulantı, kusma ve ishalle karşı karşıya kalma
Burun akıntısı yaşamak
Şiddetli karın ağrısı
Kas ağrısı yaşamak

Çocuklarda Grip ve Koronavirüs Belirtileri Benzer Mi?


Koronavirüste bazı çocuklar grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını yaşayabilir. Bu durum özellikle sonbahar ve kış aylarında kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşıyoruz. Çünkü koronavirüsün semptomları diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarına benzer.

Çocuklarda Koronavirüs ve Grip Nasıl Ayırt Edilir?


Grip ve Covid-19 semptomları benzerdir. Gripte, hasta bir kişiyle temasa girerseniz, hastalık 1 ila 4 gün içinde, Covid-19 belirtileri ise temastan sonraki 2 ila 14 gün içinde ortaya çıkabilir. Genel olarak konuşursak, Covid-19 semptomları temas ağırlıklı olmak üzere 4-5 gün içerisinde başlayabilmektedir.

Ayırıcı tanı için çocuklardan PCR testi, boğaz kültürü veya grip tarama testleri istenebilir. Çocuğunuzun Covid olduğundan şüpheleniyorsanız ve hastalık belirtileri gösteriyorsanız, burnunuzdan ve boğazınızdan gerçek sürüntüler alarak PCR testi yapabilirsiniz.


Çocuklarda Grip Belirtileri Nelerdir?


Ani başlayan yüksek ateş
Halsizlik
Baş ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
Öksürük,
Burun akıntısı
Burun tıkanıklığı
Boğaz ağrısı
Titreme
Bulantı ve kusma


Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri Nelerdir? Çocukların Koronavirüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklar Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?


Çocukları Covid-19 enfeksiyonundan korumak için alınan temel önlemler, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için kullanılanlarla aynıdır. Bu nedenle ellerinizi sık sık ve doğru bir şekilde yıkamalı, maskesiz kapalı bir ortamda değil, sosyal mesafeyi korumalısınız. Kapalı ortam pencerelerle havalandırılmalıdır. Taze sebze ve meyve yemek, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalıdır. Bol su için, çocuğunuzu mevsime göre giydirin ve düzenli uyumasına dikkat edin. Çocukları hareketsiz bir yaşamdan uzak tutmak ve mümkün olduğunca çok fiziksel aktivite yapmak da önemlidir.

Çocuklarda Koronavirüs Belirtileri yukarıda belirttiğimiz gibidir. Eğer çocuğunuz bu belirtilere sahipse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmanızı öneririz.
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