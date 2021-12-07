CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'

Balıkesir Edremit'te daha önce bir meclis üyesi adayını silahlı adamlarını gönderip dövdüren Tümdeniz Çelebi tehdit etmeye devam ediyor. CHP'li başkan yardımcısı Çelebi bu kez TDP İl Başkanı Mehmet Akma'yı telefonla arayıp ağza alınmayacak küfürler etti. İddiaya göre Edremit'te yerel bir gazeteci belediyede yaşanan imar yolsuzluklarını haber yaptı.Edremit Belediyesi'nde İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı olan CHP'li Tümdeniz Çelebi de, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma'yı arayarak, "Bu haberi yapan gazeteciyle ilgili bana belge ver" dedi. Gazeteci hakkında kendisinden belge isteyen Çelebi'yi terslediğini ve kovduğunu söyleyen Akma, bu olaydan sonra başkan yardımcısını kendisine düşman olduğunu belirtti. Çelebi ve Mehmet Akma arasında geçen 21 dakikalık telefon görüşmesi küfür , hakaret ve tehditlerle dolu. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Akma, başkan yardımcısı Tümdeniz Çelebi'nin imar dosyalarında yaptığı yolsuzlukların ortaya çıkmasından korktuğu için saldırganlaştığını öne sürdü.İŞTE O KÜFÜR VE HAKARETLERTümdeniz Çelebi'nin aradığı Mehmet Akma telefonu "Alo, buyur" diyerek açtıktan sonra CHP'li Çelebi, "Bana yerini söyle tam olarak neredesin" diye sordu.Mehmet Akma: "Ya sen ne ayaksın ya?Tümdeniz Çelebi: "Oğlum senin o ayağını g...ne s.... ha. Sen neredesin nerede?Akna: Ya sen ne biçim konuşuyorsun öyle küfürler falan.Çelebi: Se niye yalan söylüyorsun lan. Neredesin söyle oraya geleceğim.Akna: Savcılığa gidiyorum bu ses kayıtlarıyla gel yiyiyorsaÇelebi: Senin ..na koyarım ben. Hepsini de kaydet geliyorum. P.., ağlayarak benden para istedin sen. Üç kuruşa kendini satan adamsın lan sen.Akna: Ya sen herkese ağlayarak para istemedin mi diyorsun. Levent'e para verdin, ona para verdin.Çelebi: Para istemedin mi .ya... ? Ağlamadınız mı lan it gibi benim karşımda?Akna: Terbiyesizlik yapma lan sen kimsin de senden para isteyeceğim ?Çelebi: Senin a... .s... bak. Ben Belediyenin karşısına çıktım oğlum. Adamsan gel burda konuş. Ananı ..kerim bak senin.Kayda alınan 21 dakikalık telefon görüşmesinde ağıza alınmayacak küfürler eden CHP'li Tümdeniz Çelebi, görüşme sırasında Mehmet Akma'yı ölümle tehdit etmeyi de sürdürdü.TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK MİTİNGİNDE FOTOĞRAFI VARDICHP'li Çelebi'nin, 2019 yerel seçimleri öncesi HDP'nin düzenlediği mitinge katıldığı ve eliyle zafer işareti yaptığı fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz konusu fotoğrafın, o dönem CHP'den Meclis üyesi adayı olan Serkan Göker'in elinde olduğunu düşünen Çelebi, iki silahlı adam yollayarak Serkan Göker'i evinden aldırmış, eşi ve çocuğuyla tehdit ettikleri Göker'i ıssız bir arazide dövdürmüştü. İki saldırgan, Göker'in yanında Tümdeniz Çelebi'yi telefonla aramış, Çelebi ise, "Serkan'ın yanında beni niye arıyorsunuz" diyerek panikle telefonu kapatmıştı.Yaşanan tehdit ve küfürleşme sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunup ses kayıtlarını emniyete teslim eden Mehmet Akma, yaşananları SABAH'a anlattı: "Yolsuzlukları yakında ortaya çıkacak. Başkan yardımcısı korku sardı. Bu nedenle beni tehdit ediyor. Ben gerekli şikayetlerimi yaptım" dedi.