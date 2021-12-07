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CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşma devam ediyor. İBB iştiraki BELTUR'a bu kez İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Emir Sami İşmen Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı..

CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı
Ekleme: 7.12.2021 - 20:15 Güncelleme: 7.12.2021 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı
Beltur A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını sosyal medyadan duyuran İşmen, 'Beltur AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almamdan dolayı arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim' ifadelerini kullandı..

KADRONUN YÜZDE 15'İ İYİ PARTİ'NİN

Daha önce de CHP İstanbul Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda İBB'de istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında nasıl bölüştürüldüğü CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti.

.8 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgeledi..

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın da katıldığı toplantıda, Nas, kürsüden partililerine yaptığı açıklamada, 'Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' ifadelerini kullanmıştı..



CHP'li İBB'de kadrolaşma tam gaz! BELTUR'a İYİ Partili Genel Müdür Yardımcısı
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