BUDO Seferleri İptal Mi? BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

BUDO Seferleri İptal Mi?

BUDO Bilet Fiyatları

BUDO ile Eminönü Mudanya Arası Kaç Saat?

BUDO Nerelere Gidiyor?

Bursa Deniz Otobüsü Nerden Kalkıyor?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Bursa Deniz Otobüsleri birçok kişinin ulaşım için tercih ettiği seferler düzenliyor. Son zamanlarda havaların kötüleşmesiyle beraber seferlerin iptal olup olmadığı çoğu vatandaş tarafından aratılıyor. En merak edilen sorular arasında isevesorusu yer almaktadır.sorusu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen ve çoğu kişi tarafından kullanılan deniz otobüsü işletmesidir. Ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlayan bu seferler zaman zaman hava koşullarına bağlı olarak ertelenebilir veya iptal edilebilir. Soğuk ve yağışlı havaların gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş deniz otobüslerinin son durumu hakkında araştırma yapar. Bu kapsamdavesoruları oldukça sık aratılıyor. 28 Kasım günü Bursa'da yaşanan kuvvetli lodos bazı seferlerin durdurulmasına neden oldu. BUDO'nun seferlerin bazılarını iptal ettiğinin açıklanmasının ardından çoğu vatandaş araştırmalara başladı. İşte 28 Kasım Pazar günü iptal edilen BUDO seferleri;-14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)-14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)-14.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)Çoğu kişi tarafından sık sık merak edilen sorular arasındada yer almaktadır. BUDO bilet fiyatları kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda işte herkes tarafından merak edilenTam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Öğrenci (6-27) ₺64,00. Kampanya ₺39,00.Gazi-Şehit Yt. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.Engelli. ₺54,00. Kampanya ₺39,00.Çocuk. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.Basın. ₺64,00. Kampanya ₺39,00.65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen Bursa Deniz Otobüsleri birçok kişinin günlük hayatını kolaylaştıran deniz seferleri arasında yer alır. Bu sebeple binlerce kişi tarafından tercih edilir. BUDO hakkında en merak edilen sorular arasında bir desorusu yer alır. Eminönü ile Mudanya arası deniz otobüsüyle gidildiğinde yaklaşık 1.30 saat sürmektedir.Vatandaşlar tarafından sık sık merak edilen sorular arasındasorusu yer alır. BUDO birçok kişinin hayatını kolaylaştıran toplu taşıma araçları arasında yer alır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BUDO işletmesi günde binlerce kişinin kullandığı deniz seferlerini organize eder. İşte BUDO seferlerinin yapıldığı yerler;İstanbul (Eminönü) - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü)İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)Armutlu İhlas - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - Armutu İhlas.Armutlu İhlas - İstanbul (Eminönü)İstanbul (Eminönü) - Armutlu İhlas.Birçok kişi tarafından sıklıkla sorulan sorular arasındasorusu yer alır. Bu sebeple konu ile ilgili birçok vatandaş araştırmada bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan BUDO Bursa'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Mudanya'dan hareket eder. İstanbul'da ise genellikle Eminönü'ne seferler yapılır.