BTK İşçi Maaşları Zam Oranı Ne Kadar? 2022 BTK İşçi Maaşları



BTK İşçi Maaşları Zam Oranı Ne Kadar?

BTK Açılımı Nedir? BTK Ne Demek?

BTK Akademi Nedir?

BTK işçilerine zam yapılacağının açıklanmasının ardından birçok çalışan konu hakkında araştırmalara başladı. Yeni yılın yaklaşmasıyla enflasyon oranları hesaplanıyor ve maaşların yeni halleri açıklanıyor. Bu sebeple birçok sektörden çalışanlar belirlenen maaşları yakından takip ediyor. Bugün açıklanan bilgiye göre ise BTK işçilerine de zam yapılacağı belirtildi. Bu sebepleveoldu sorusu en çok aratılanlar arasında yer almaya başladı.hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu BTK işçilerinin maaşına zam yapılacağının müjdesini verdi. Bu sebeple çoğu kişi tarafındanvesoruları merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.“Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik.”BTK işçilerine yapılacak olan zamların açıklanmasının ardından çoğu kişivesorularına cevap aramaya başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu açılımına sahip olan BTK Türkiye'deki telekomünikasyonun denetlenmesini sağlayan ve yürütülmesine yardımcı olan kurumdur. Ayrıca sektör içinde yer alan olarak düzenleyici kurum olması da çoğu kişi tarafından biliniyor. Telekomünikasyon sektörünün özelleşmesiyle beraber kurumlar arasında rekabetin düzenleme ve denetlemelerinin yapılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kurulmuştur. Bu kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na aittir.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kurulan BTK akademi ülkenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan'ın tarafından kurulan BTK Akademi'yi duyan çoğu kişisorusuna cevap arıyor. BTK Akademi nitelikli insanlar yetiştirmek amacıyla şu hedefler çerçevesinde kurulmuştur;“BİT alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka arz etmeyi,BİT alanının bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yoluyla, başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin farkındalıklarını artırmayı,Düzenlediği sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamayı,Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmayı,Teknoloji dünyasının güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayışıyla halka aktarmayı amaçlayan bir eğitim merkezidir.“Bilginin Adresi” sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, özellikle bilgi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemektedir. Online eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de BİT sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını mekan ve zamandan bağımsız olarak karşılayacaktır.”