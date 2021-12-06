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BTCTurk Çöktü Mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk Neden Açılmıyor?

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para alım satım uygulamalarından olan BTCTurk'e sabah saatlerinden beri giriş sorunu yaşanıyor. Bu sebeple BTCTurk çöktü mü sorusu en sık merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, BTCTurk çöktü mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk çöktü mü? BTCTurk neden açılmıyor? İşte detaylar...

Ekleme: 6.12.2021 - 09:26 Güncelleme: 7.12.2021 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
BTCTurk Çöktü Mü? 6 Aralık 2021 BTCTurk Neden Açılmıyor?
Kripto para işi ilgilenen birçok kişinin alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği BTCTurk'e giriş yapılamaması sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Siteye sabah saatlerinden beri giriş yapamayan kripto para kullanıcıları BTCTurk çöktü mü ve 6 Aralık 2021 BTCTurk neden açılmıyor sorularına cevap aramaya başladı. BTCTurk hata kodu 500-5033 sorunu nedir ve BTCTurk giriş sorunu nasıl çözülür sorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

BTCTurk Çöktü Mü?


Sabah saatlerinden beri kripto para borsası olan BTCturk sistemine giriş yapamayan birçok kullanıcı konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en sık merak edilen sorular arasında BTCTurk çöktü mü sorusu yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük kripto para borsası olan BTCTurk sistemine sabah saatlerinden beri ulaşılamıyor. Kripto para alım satım işlemleri için sisteme giren kullanıcıların 503 hata kodu ve 500 hata koduyla karşılaştıkları belirtildi.


BTCTurk Çöktü Mü?


BTCTurk 503 Service Unavailable Ne Demek?


BTCTurk platformuna erişen çoğu kullanıcı 503 hata koduyla karşılaştı. Bu sebeple en sık merak edilen sorular arasında BTCTurk 503 service unavailable ne demek sorusu yer aldı. Bu hata kodu web sunucusunun kullanılamadığını belirtir. HTTP durum kodu hatası olan bu sorun birçok cihazda karşılaşabileceğimiz durumlardandır. Telefon, bilgisayar veya tabletlerle bu hata koduyla karşılaşınca sunucuyu yeniden aktif hale getirmeniz veya interneti yeniden başlatmanız gerekir.

BTCTurk Nedir?


BTCTurk sistemine giriş yapmada sorun yaşayan çoğu kişinin yanı sıra bazı vatandaşlar tarafından BTCTurk nedir sorusu da sık sık merak ediliyor. BTCTurk Türkiye'de birçok kişi tarafından kullanılan kripto para ve Bitcoin alım satım sitesidir. BTCTurk ilk olarak 2013 senesinde kurulmuştur. Türkiye'de kripto para alım satımı için oluşturulan ilk platform olma özelliğine sahiptir. Kerem Tibuk tarafından kurulan BTCTurk, QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri'ye satılmıştır. 2018 senesinde gerçekleşen bu devretme işleminden sonra Akbank, Fibabanka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ile iş birlikleri yürütülmüştür. 2020 yılında ise sadece Türkiye'den değil yurt dışından da giriş yapılması sağlanarak kullanıcı sayısı arttırılmıştır.


BTCTurk Çöktü Mü?


BtcTurk Ne Kadar Komisyon Alıyor?


BTCTurk hakkında öğrenilenlerden sonra en sık merak edilen sorular arasında BTCTurk ne kadar komisyon alıyor sorusu yer alır. BTCTurk en düşük hacim oranı piyasa yapıcı için 0,1 olarak belirtilmiştir. Piyasa alıcı için ise bu rakam yüzde 0,18 olarak belirtilmektedir. Komisyon ücreti en yüksek işlem hacmi için 0,01 olarak belirtilirken piyasa alıcı için yüzde 0,08 oranında komisyon ücreti kesilir.

BTCTurk Yasal Mı?


Türkiye'de kripto para alım satım işlemleri için bu platformu kullanan birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaktadır. Özellikle BTCTurk yasal mı sorusu işlem yapmak isteyenlerin önem verdiği durumlar arasında yer lır. Birçok kişi tarafından kurulduğu andan itibaren ilgi gören platform 2020 senesinde yurt dışından da kullanıcı kabul etmesiyle çoğu kişi tarafından ilgiyle karşılandı. BTCTurk internet sitesinde yasal olup olmadığı ile ilgili ‘BtcTurk'ün hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.' yazısı yer alır.

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