Birleşik Arap Emirlikleri hafta sonu günlerini değiştirdi

Şimdiye kadar hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde, radikal değişiklik dünyaya duyuruldu.Buna göre, hafta sonu günleri değişti. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günlerini de kapsayacak. Hafta içi 4,5 gün olarak kalırken, hafta sonu tatili ise 2,5 gün olacak.Resim haber ajansı, yeni düzenlemenin 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacağını aktardı.