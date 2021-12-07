  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beylikdüzü'nde damada “pompalı tüfek taktılar! Gelinin süratı düşerken, salonda büyük alkış koptu

İstanbul Beylikdüzü’nde Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının düğünden akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Damadın arkadaşları takı töreni başladığı sırada, damada “pompalı tüfek “ taktı. Gelinin moralinin bozulduğu görülürken, düğün salonunda büyük alkış koptu. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Ekleme: 7.12.2021 - 09:37 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde damada “pompalı tüfek taktılar! Gelinin süratı düşerken, salonda büyük alkış koptuOlay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi

İddiaya göre, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünya evine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

DAMADIN BOYNUNA POMPALI
Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

Merasim sunumunu yapan kişi ise, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" demesiyle salonda büyük alkış koptu.

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü.

Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.




3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Terör örgütüne bir darbe daha: PKK'nın sözde GAP sorumlusu etkisiz
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun el hareketine yanıt
İngiltere parlamentosunda skandal 'kokain' iddiası
Engin Altay'dan Mustafa Şentop'a: Siz meclisi savunacaksınız
Sıfır ve ikinci el araba alım - satımında flaş karar! Bunu yapmanın cezası 100 bin TL'yi bulabiliyor! Fiyatlara zam yapamayacaklar... .
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı vefat etti
HDP'den muhalefete ortaklık çağrısı: En güçlü birlikteliği kuralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da onuruna verilen yemeğe katıldı
İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!
ABD'den son dakika kararı! Diplomatik boykot uygulanacak
AK Partili Yılmaz: Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti'yle başladı
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Meclis'teki ahlak dışı harekete CHP arka çıktı: Elini elinin sırtına vurdu bu yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur
ABD'de Kovid-19 aşısı kararı! New York'ta çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Mithat Sancar: Bizden nefret edenlerle de diyaloğa hazırız
1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

Kar ve kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji bölge bölge duyurdu...

Kar ve kuvvetli yağmur geliyor! Meteoroloji bölge bölge duyurdu...

Beklenen bir özellik daha WhatsApp'ta: Artık üç seçenek olacak

Beklenen bir özellik daha WhatsApp'ta: Artık üç seçenek olacak

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu