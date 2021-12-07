Başkan trafik kazasında vefat etmişti: Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2019 yılındaki yerel seçimlerde, CHP'den aday olup seçilen Murat Açıl, geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.YENİ BAŞKAN SEÇİLDİAçıl'ın vefatının ardından İmranlı Belediyesi Meclisi bugün, yeni başkanı belirlemek için toplandı.Yapılan toplantıda, AK Partili Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP’li Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı. Demir, 9 üyeden 6 oyunu alarak başkanlık görevine seçildi."BÖYLE OLMASINI KİMSE İSTEMEZDİ"İmranlı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özkan Demir seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle başkanımıza Allah’tan rahmet, sevgili ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle olmasını kimse istemezdi. Başkanımla İmranlı iyi bir ivme yakalamıştı. Takdiri ilahi bu kadarmış. Üzgünüz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sağ duyulu bir şekilde seçimimizi yaptık. Görevi bize layık gördüler. Allah izin verirse yine hep birlikte bu işi yürüteceğiz” dedi.