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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a gitmişti. Katar Emiri El Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Katar askerlerini selamladı. İki lider başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Sırada heyetler arası görüşme var.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme
Ekleme: 7.12.2021 - 13:07 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki kritik görüşme trafiğine başlıyor. Erdoğan, Katar'ın Başkenti Doha'da kaldığı otelden ayrılarak görüşmenin gerçekleşeceği yere geçti. Katar Emiri El Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı. İki lider tören kıtasını selamladıktan sonra görüşmeleri gerçekleştirmek üzere içeri geçti. Erdoğan ile El Sani başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra bir de heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Katar'a hareket etmişti. Erdoğan, dün geceyi Katar'ın Başkenti Doha'da geçirdikten sonra bugün yoğun görüşme trafiğine başladı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak görüşmenin gerçekleşeceği noktaya gitti. Erdoğan'ı, Katar Emiri El Sani karşıladı. İki lider resmi törene katıldıktan sonra, askerleri selamlayarak içeri girdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.



BAŞBAŞA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular, askeri iş birliği ve ekonomik yatırımlar ile ticaret konuları ele alındı.

İki lider Yüksek Strateji Komitesi 7.Toplantısına başkanlık edecek. Burada da önemli konular değerlendirilecek ve kararlar alınacak.


Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme
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