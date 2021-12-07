Bakan Karaismailoğlu'ndan BTK işçilerine zam açıklaması: Yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçilerinin 2022 yılında alacağı zam oranına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Karaismailoğlu zam açıklamasında, " Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak." ifadelerini kullandı.
**Ayrıntılar geliyor...***
**Ayrıntılar geliyor...***