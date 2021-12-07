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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .

Yeni yılda tutarlar artacak! Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin önünde yalnızca 1 ay kaldı. Asgari ücretin yeni yıl zammıyla birlikte borçlanmada taban ve tavan tutarları değişiklik gösterecek. Bu nedenle emekliliği erkene çekmek için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi. Eğer zamanında borçlanma işlemi yapılmazsa, tavandan ödemelerde tutar 7.5 katına çıkacak! İşte; erken emeklilikte borçlanmayla ilgili merak edilen bilgiler!.

Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .
Ekleme: 7.12.2021 - 19:22 Güncelleme: 7.12.2021 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .
Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin. Yeni yılda tutarlar artacak. Hesaplı emeklilikte son 1 aya girildi. Daha az borçlanma ödeyerek emekli olmak için son tarih 31 Aralık olacak. Yeni yılda asgari ücretin değişmesiyle birlikte emeklilikte borçlanmalarda da değişiklik yaşanacak. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyordu..

Emekliliğini erkene çekmek amacıyla borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödemeyle bunu gerçekleştirmek için önlerinde sadece 1 ayı kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor..

Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor..

Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 gün (18 ay) için en az 20 bin 606 lira veriyor. Tüm bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak..

Örneğin; brüt asgari ücret, yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 artarsa, 4 bin 872 lira 56 kuruşa yükselecek..

Bu durumda 1 aylık borçlanma tutarı (brüt asgari ücretin yüzde 32'si) en az bin 559, 2 yıllık doğum borçlanması 37 bin 421, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 65 liraya çıkacak..

Doğum borçlanmasında 9 bin 946, askerlik borçlanmasında 7 bin 459 lira fark oluşacak. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapan daha az ödeyecek..

Sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılan sürelerin tamamı ödenebileceği gibi, bir kısmı da ödenebiliyor.

KİMLER ALABİLİR?

● Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirleyin.

● SGK'ya dilekçe ile başvurun.

● Borçlanılacak süreyi belirleyin.

● Borçlanma tercihine göre parayı ödeyin.



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Askerlik borçlanmasında 7.459 TL, doğum borçlanmasında 9.946 TL daha az ödeyin! Yeni yılda tutarlar artacak! Son 1 ay kaldı… .
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