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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya geliyor. 9 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıdan sonra aralık ayı ortalarında zammın açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
Ekleme: 7.12.2021 - 09:49 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
Yeni yıla yakın bir süre kala milyonların beklentisi asgari ücret zammı heyecanını artırıyor.

1 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez toplanmış ve yapılacak diğer iki toplantının da tarihleri belli olmuştu.

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN
Bu kapsamda toplantıların ikincisi bugün 14.00'te yapılacak.

Komisyonun üçüncü 9 Aralık Perşembe saat 10.00'da TİSK'te yapılacak. Aralık ayının ortalarına doğru ise 2022'nin zam miktarının açıklanması bekleniyor.

SON DÖNEMİN EN YÜKSEK ZAMMI BEKLENİYOR
Asgari ücret konusunun Türkiye'nin gündemine girmesiyle birlikte hükümet kanadından yapılan açıklamalar beklentileri artırdı.

AK Parti hükümetleri döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37,48, 2015'te de yüzde 33,46 olarak gerçekleşti. Bu yıl da bu oranların üzerinde bir artış bekleniyor.

"İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"
Tarihin en büyük zamlarından biri beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Katar'a hareket etmeden yaptığı açıklamada "Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız." demişti.

VERGİ İNDİRİMİ İLE ÜCRETLERDE EKSTA ARTIŞ
Ücrete yapılacak zammın yanısıra ücretlerden vergi indirimi de söz konusu. Bu kapsamda vergi indirimiyle birlikte en düşük asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerinde kalması hedefleniyor.

Buna göre vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde asgari ücrete yapılacak yüzde 31 zamla birlikte ücret 4 bin 194 lira, yüzde 34 zam halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 zam halinde 4 bin 373 lira, yüzde 39,76 zam durumunda da 4 bin 462 lira olacak.

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