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Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu.

Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Ekleme: 7.12.2021 - 17:08 Güncelleme: 7.12.2021 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesindeki bir derneğin 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi.

Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.

Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Güney, satırı da gencin göğsünün üzerine bıraktı.

Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı.

İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Mehmet Sami Tuğrul'un, kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.
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Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
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