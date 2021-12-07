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Antalya'da esnaftan film gibi dolandırıcılık operasyonu! Elektrik kablosuyla bağladılar...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistlere malzeme satma bahanesiyle esnafları hayali ofisine götüren ve komisyon parası alarak ortalıktan toz olan dolandırıcılık şüphelisi, günlerdin nöbet tutan esnaf tarafından son işinde yakalandı. Kaçmaması için elleri ve ayakları elektrik kablosuyla bağlanıp jandarmaya teslim edilen şüphelinin birçok esnafı aynı yöntemle dolandırdığı ileri sürüldü.

Ekleme: 7.12.2021 - 13:11 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da esnaftan film gibi dolandırıcılık operasyonu! Elektrik kablosuyla bağladılar...Olay, dün Alanya'nın Avsallar Mahallesindeki turistik bir çarşısında yaşandı. İddiaya göre, bir süredir çarşıya gelen M. E., çevre mahallelerden yanında eşlik ettirdiği esnaflara, turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyerek komisyon ücreti almaya başladı.

Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan M. E., esnaları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaflarsa jandarmaya giderek M. E. hakkında şikayetçi oldu.

Aradan birkaç gün geçmesinin ardından çarşı esnafından Gaffar Uzun, güvenlik kameralarını incelerken şüphelinin aynı bölgelerde gezindiğini gördü. M.E.'yi yakalamak için tüm esnaflar dolandırıcıyı yakalamak için hazırda beklemeye başladı.

ELLERİ VE AYAKLARINI ELEKTRİK KABLOSUYLA BAĞLADILAR

Şüpheli M. E.'nin yine bir esnaftan 15 bin lira aldığının fark edilmesi üzerine çarşıda kovalamaca yaşandı. Gaffar Uzun ve diğer esnaflar M. E.'yi yakalayıp, kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen M. E., gözaltına alındı.



"6 GÜNDÜR İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK, PEŞİNE DÜŞTÜK"

Şüpheliyi yakalayan Gaffur Uzun, "6 gündür işi gücü bıraktık, bu adamı yakalamaya çalıştık. Bugün de yine aynı şeyi yapınca peşine düştük ve etkisiz hale getirdik, jandarmaya teslim ettik.

Genellikle burayı kullanıyor. En son bugün bir arkadaşımızın 10 bin lirasını alıyor, ardından kaçmaya başlıyor. Zaten hazırda bekliyorduk, peşinden gidip tertemiz yakaladık ve teslim ettik. Adaletin gereken cezayı vereceğine inanıyoruz" dedi.



"BİR ŞEKİLDE KAÇIYORDU"

Bölgedeki başka bir esnaf da, "Çevreden esnafları buraya getiriyor, onların elinden paralarını alıyor, bir şekilde kaçıyor.

Benim Norveçli müşterilerim var, fidan satacağız, çanta satacağız' diye milleti dolandırıyor.

Esnaf olarak 6 gündür peşindeydik. Bugün de elinde parayı aldığını gördüm.

Ben peşinden koştum, arkadaşlar yakalamış" ifadelerini kullandı.



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