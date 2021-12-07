Almanya'da tokalaşmayı kabul etmeyen kadın, vatandaşlığa alınmadı

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Rastatt kaymakamlığı, Müslüman bir kadının vatandaşlık başvurusunu aldı.Başvuruyu değerlendiren kaymakamlık, vatandaşlık talebini reddetti. Adresine gelen mektupla dosyanın geri çekildiğini öğrenen kadın, tokalaşmamasının gerekçe gösterildiğini gördü.TOKALAŞMAK, ALMAN ANAYASASI ŞARTIMektupta, başvuru sahibinin ilgili memurla tokalaşmamasının Almanya hayat tarzına aykırı olduğu gibi, tokalaşmanın Alman anayasasına göre vatandaşlık için şart olduğu da ileri sürüldü.ALMAN HAYAT TARZINA UYGUN GÖRÜLMEDİMektupta, Alman vatandaşlığına geçiş için Alman hayat tarzının benimsendiğinin ispat edilmesi gerektiği, ayrıca, Alman anayasasının temel ilkelerine uyulmuş olunması gerektiği hatırlatıldı. Böylece tokalaşmanın, Alman anayasasının temel ilkeleri arasında olduğu iması yapıldı.HUKUKTA YERİ VAR AÇIKLAMASIAçıklamada şu ifadelere yer verildi:'Sizin ifadenize göre, siz bir Müslümansınız ve sizin dininizde erkeklerle tokalaşılmaz. Ama, tokalaşma Almanya'da sosyal statü, cinsiyet ya da başka bir kişisel özelliğe bakılmaksızın, selamlaşma ve vedalaşma ritüelidir. Tokalaşmanın yüz yılları bulan bir uygulaması vardır. Alman kültüründe bir kimseyi selamlamak için tokalaşmak vardır. Tokalaşma, toplumdaki sosyal ve hukuki anlamı dolayısıyla Alman hayat tarzının bir parçasıdır. Alman vatandaşı olmak isteyen birisi, karşı cinsten diye biriyle tokalaşmazsa, Alman hayat tarzına ayak uyduramamış demektir.''KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE İNANMADIĞINIZI GÖSTERDİNİZ'Mektupta, ilgili mahkeme kararının numaraları verildikten sonra da şu ifadelere yer verildi:'Yukarıda belirtilen sebeplerle sizin Alman hayat tarzını benimsemediğiniz anlaşılmıştır. Kadın-erkek eşitliği Alman anayasasının temel ilkesidir. Siz tokalaşmayı reddederek kadın-erkek eşitliğine inanmadığınızı göstermiş oldunuz.'