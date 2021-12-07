3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!

3.5 milyon memura müjdeli haber geldi. Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyetle görüşmesinde ek protokol konusunda mutabakat sağlandı.Ek zammın seyyanen yapılması öngörülüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek, enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bildirildi.Memur-Sen ve bağlı sendikaların genel başkanları dün Bakan Bilgin'i ziyaret etti. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapıldığı anımsatılarak, 'Kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur''Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır' denildi.MAAŞLARA 15 OCAK'TA YANSIYACAKMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, 3600 ek gösterge konusunun asgari ücret belli gündeme alınıp, çalışılacağını belirterek, 'Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi ilettik' dedi. Yalçın, ocakta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacağını açıklarken, '15 Ocak'taki maaşlara yetişecek' diye konuştu.DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANINA ZAMDoktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti değerlendiren Yalçın, 'Sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesi çok sağlıklı değil. Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin kapsamı içerisindedir. Toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir' ifadelerini kullandı.TOPLU SÖZLEŞMEDE YÜZDE 14 ZAM YAPILDITOPLAM 6.4 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılması öngörüldü.Sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı. Toplu sözleşme ile 2023 için verilen yüzde 8+6 zammın memur ve memur emeklilerine bugüne kadar verilen en yüksek oldu. Bu artış en düşük memur maaşına yüzde 28 olarak yansımıştı.ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TUR BUGÜNYeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacakSosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre ön plana çıkacak.Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon sigortalı 12.5 milyar lira asgari ücret desteği alırken, 1 milyon 680 binin üzerinde işyeri bu destekten yararlanıyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3.577 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2.825 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.İŞVERENİN VERGİ VE PRİM YÜKÜ HAFİFLETİLECEKHükümet, asgari ücrette işverenin yükünü hafifletmek için vergi, prim desteği vermeyi planlıyor. İşçiye ödenen asgari ücretten yüzde 14 sosyal güvenlik primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, binde 7.59 damga vergisi, yüzde 15 gelir vergisi kesiliyor. Gelir vergisinin bir kısmı asgari geçim indirimi yoluyla iade ediliyor. Bu yıl işçi adına yapılan kesinti toplamı 752 liraya ulaşıyor.Kesintilerde hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde brüt asgari ücret yüzde 40 oranında artırıldığında bile net asgari ücretteki artış 1.123 lirada kalacak. Primde 5 puanlık indirim yapıldığında ise brüt ücret yüzde 31 oranında artırıldığında bile net asgari ücretteki artış 1.087 lirayı bulacak.