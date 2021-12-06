  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden boş senet alan işverenin, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.

Ekleme: 6.12.2021 - 11:34 Güncelleme: 6.12.2021 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar
Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay kararında; Türk Ceza Kanunu'nda hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verileceği yönündeki yasa maddesi hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

“Sanıkların, şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri ortadadır. Sanıkların eyleminin TCK'nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!