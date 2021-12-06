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Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.

Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak
Ekleme: 6.12.2021 - 14:14 Güncelleme: 6.12.2021 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili görüşmelerde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik ve istisnai bir ortaklık olduğunu, bu ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla yarın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.

12 yeni anlaşma
Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki siyasi ve insani durumu da görüşeceğini dile getiren Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.

"Türk ekonomisine güveniyoruz"
Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.

"Katar ve Türkiye'nin duyarlılığı uluslararası topluma örnek olmalı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda Afganistan'daki gelişmelere dikkati çekti. Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor" dedi.
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