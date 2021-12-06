  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TOKİ 29 ilde satışa çıkaracak: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

Ekleme: 6.12.2021 - 11:55 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
TOKİ 29 ilde satışa çıkaracak: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Muhammen bedeli 2 milyon 882 bin 791 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunan 307 arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 22 Aralık Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de 'www.emlakmuzayede.com.tr' teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF: 60 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir'de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30'da yapılacak açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da konut, otopark, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir'de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa'da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla'da konut alanları bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan İYİ Parti güzellemesi yaparken yine rezil oldu
CHP'Lİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüğü Sayıştay raporunda! Kaynak sularını bedelsiz olarak Hamidiye A.Ş.'ye tahsis etmişler
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye savcı Fatmagül Yörük’ü konuşmuştu! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ile geçmişte yaşadığı olay ilk kez ortaya çıktı!