Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur
görüşmeleri yarın Türkİş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022
zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti.
Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran
asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı
ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek.
Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.
2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev
sahipliğinde toplanacak.