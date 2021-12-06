Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek