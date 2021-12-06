Sedat Peker hakkında flaş iddia: BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındı
Son dakika haberine göre Katar merkezli yayın organı El Cezire, Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve Türkiye’ye iade edilebileceğini duyurdu. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri
yetkilileri tarafından gözaltına alındığını, Türkiye'ye iade edilebileceğini aktardı.
Al Jazeera'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği
analizde, organize suç örgütü lideri Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına
ilişkin bir iddia yer aldı.
Haberde, Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi.