  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında ciddi bir artış görüldü. 20 binin üzerinde insanı etkileyen salgında Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

Ekleme: 6.12.2021 - 12:22 Güncelleme: 6.12.2021 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.

İşte bölgeyi etkileyen şark çıbanı salgınından son dakika görüntüleri ve yetkililerden gelen kritik açıklamalar;

Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı.



TÜRKİYE DESTEK VERİYOR; İLAÇLAMA YAPILDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilaçlama aracı, her iki ilçede sazlık, durağan su, dere ve kanalizasyon yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptı.

Diğer yandan her iki ilçenin kırsal kesiminde yeni merkezler için sağlık ekipleri eğitilmeye başlandı.

AA muhabirine konuşan Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Rakan Cellüd, savaşın getirdiği sağlıksız yaşam koşullarının ve kırsaldaki yerleşimlerin sağlık merkezlerinden uzak olmasının, şark çıbanının yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Cellüd, artan vaka sayılarının ardından hastalığı önlemek için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile acil toplantı düzenlendiğini belirtti.



50 PERSONEL HİZMET VERİYOR

Toplantıda, en yakın zamanda kentte ve kırsaldaki en uzak yerleşimlerde yeni merkezler açılması ve halkı hastalıkla ilgili bilinçlendirme amaçlı mobil timler kurulması kararlarının alındığını aktaran Cellüd, aşı tedarikinde sorun yaşanmadığını vurgulayarak, 'Kent merkezinde 2 ve kırsalda 7 sağlık merkezinde aşılar veriliyor. Sağlık noktalarında 50 doktor ve hemşire ücretsiz hizmet veriyor.' dedi.

20 BİN VAKANIN 5 BİNİ TEDAVİ EDİLDİ

Tel Abyad Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Cemal Hemmud ise temmuzdan bu yana vakalarda artış kaydedildiğini, her iki ilçede 20 bin vakanın bulunduğunu, bunlardan 5 bininin tedavi edildiğini aktardı.

Hemmud, kent merkezinde ve kırsal kesimde bütün çöp atık yerleri, dere ve kanalizasyon yatakları, sazlıklar ve durgun sulara ilaçlama yapıldığını kaydetti.

Şark çıbanı aşılarında sorun yaşanmadığını belirten Hemmud, 'Tel Abyad kent merkezinde ve kırsalında 5 sağlık noktası var. Aşılar bir merkezde tükendiğinde hemen araç yönlendiriyoruz.' diye konuştu.


13 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu