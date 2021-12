Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şark çıbanı olarak bilinen Leishmaniasis vakalarında artış görülmesi üzerine, Türkiye destekli Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclislerine bağlı sağlık ekipleri, salgını kontrol altına almak için harekete geçti.İşte bölgeyi etkileyen şark çıbanı salgınından son dakika görüntüleri ve yetkililerden gelen kritik açıklamalar;Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisleri, iki ilçede yaşayan halkın sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve özellikle vakalarında artış görülen şark çıbanı hastalığı riskini azaltmak amacıyla yoğun çalışmalar başlattı.TÜRKİYE DESTEK VERİYOR; İLAÇLAMA YAPILDIŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 ilaçlama aracı, her iki ilçede sazlık, durağan su, dere ve kanalizasyon yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptı.Diğer yandan her iki ilçenin kırsal kesiminde yeni merkezler için sağlık ekipleri eğitilmeye başlandı.AA muhabirine konuşan Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Rakan Cellüd, savaşın getirdiği sağlıksız yaşam koşullarının ve kırsaldaki yerleşimlerin sağlık merkezlerinden uzak olmasının, şark çıbanının yayılmasına neden olduğunu söyledi.Cellüd, artan vaka sayılarının ardından hastalığı önlemek için Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile acil toplantı düzenlendiğini belirtti.50 PERSONEL HİZMET VERİYORToplantıda, en yakın zamanda kentte ve kırsaldaki en uzak yerleşimlerde yeni merkezler açılması ve halkı hastalıkla ilgili bilinçlendirme amaçlı mobil timler kurulması kararlarının alındığını aktaran Cellüd, aşı tedarikinde sorun yaşanmadığını vurgulayarak, 'Kent merkezinde 2 ve kırsalda 7 sağlık merkezinde aşılar veriliyor. Sağlık noktalarında 50 doktor ve hemşire ücretsiz hizmet veriyor.' dedi.20 BİN VAKANIN 5 BİNİ TEDAVİ EDİLDİTel Abyad Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Cemal Hemmud ise temmuzdan bu yana vakalarda artış kaydedildiğini, her iki ilçede 20 bin vakanın bulunduğunu, bunlardan 5 bininin tedavi edildiğini aktardı.Hemmud, kent merkezinde ve kırsal kesimde bütün çöp atık yerleri, dere ve kanalizasyon yatakları, sazlıklar ve durgun sulara ilaçlama yapıldığını kaydetti.Şark çıbanı aşılarında sorun yaşanmadığını belirten Hemmud, 'Tel Abyad kent merkezinde ve kırsalında 5 sağlık noktası var. Aşılar bir merkezde tükendiğinde hemen araç yönlendiriyoruz.' diye konuştu.