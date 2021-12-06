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Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!

İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu olay çıkardı. Sağlık çalışanını işten attırmakla tehdit eden İlçe Başkanı, "Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi. Tepkilerin peş peşe gelmesinin ardından köşeye sıkışıp zoraki bir özür metni yayınlayan Ofluoğlu, suçu sağlık çalışanına attı, "kaba davrandı" diyerek kabul edilemez tavrına kılıf uydurmaya çalıştı.

Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
Ekleme: 6.12.2021 - 13:18 Güncelleme: 6.12.2021 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu olay çıkardı.

Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı beyaz kod vereceğini söyledi.



İYİ PARTİ'Lİ OFLUOĞLU TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, 'Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için' dedi.



ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN

Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, 'Arkadaşın ismini cismini alın bana' ifadelerini kullandı. 



ÖZÜR METNİNDE DE ÇALIŞANI SUÇLADI

Skandal görüntüler sonrası İP'li zorbaya tepkiler peş peşe geldi. Zoraki bir açıklamayla özür dileyen Ofluoğlu, özür metninde bile kendini akladı, sağlık çalışanını hedef göstererek temize çıkmaya çalıştı.

İşte İP'li Hasan Ofluoğlu'nun özür metni:
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Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
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